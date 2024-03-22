Пища кочевников вобрала энергию степи

Проживают наши герои в маленьком селе Сарыадыр, что в Целиноградском районе Акмолинской облас­ти. Здесь у них находится ферма, включающая крытую конюшню, денник, сеновал, склад, а также другую инфраструктуру – жилой дом, бани и кумысницы. На постоянной основе на «фазенде» находятся старшие Джакеновы – глава семейства Жылкыбай и его супруга Тлеукен, а также три помощника, которые, по словам хозяев фермы, приходятся им дальними родственниками. Сын и дочь фермерской четы со своими семьями проживают на главной усадьбе сельского округа, что находится в 22 километрах от Сарыадыра. И официально, по документам, главой фермерского хозяйства «Байтемеш», что принадлежит Джакеновым, является сын Дархан, поэтому большую часть своего времени он тоже проводит на ферме.

Здесь же руками членов трудолюбивой семьи изготавливаются блюда казахской национальной кухни. Пожалуй, главным и хорошо раскупаемым из них является кумыс. В летнее время для его производства на ферме содержатся порядка 25 кобыл с жеребятами. Доятся они несколько раз за световой день двумя женщинами. Готовый степной напиток отвозится на реализацию в столицу. Часть продукции раскупается местными жителями.

К слову, кумыс в разное время года бывает разный. Если взять весенний, то надо помнить, что это время, когда в степи все цветет, тянется к солнцу каждая из множества трав, из которых складывается зеленый ковер. Кобылицы насыщаются сочными травами, и молоко приобретает особенно богатый вкус.

Как говорит табунщик Жылкыбай Джакенов, проведший в седле практически всю жизнь и знающий толк в кумысе, весной этот напиток бывает густым, ярким на вкус и насыщенным. По прошествии времени летом травы становятся уже другими, и кумыс уже не такой густой, но сохраняет вкусовую гамму.

Осенью кобылье молоко приоб­ретает слегка желтоватый оттенок, в унисон пожелтевшим степным травам. Таким же получается и кумыс.

Впрочем, перечисленными сезонными особенностями древнего напитка его «классификация» не оканчивается. Он делится еще и по своей временной выдержке. Правда, стоит сделать оговорку: выдержки нет у саумала – необ­работанного, свежего кобыльего молока. Как известно, оно помогает при лечении целого списка человеческих недугов, включая заболевания нервной системы, желудка, печени. Кроме этого, саумал повышает иммунитет, улучшает мужское здоровье, возвращает бодрость духа, душевное спокойствие, сон и аппетит. В общем, речь идет о поистине уникальном напитке.

Еще есть жас қымыз, имею­щий однодневную выдержку, құнан қымыз – двухдневную, дөнен қымыз – четырехдневную. Самый ядреный и крепкий – бас қымыз, у него пятидневная и более того выдержка. Кстати, все названные виды напитка могут иметь небольшой хмельной градус, поэтому некоторые водители воздерживаются от его употребления перед поездкой.

Впрочем, кумыс – это только один из национальных продуктов, что изготавливают наши герои. Когда я попросил хозяйку дома Тлеукен Копжасаркызы показать мне имеющийся ассортимент блюд казахской кухни, то на столе вскоре появилась масса изготовленных ее руками продуктов. В их числе – құрт, ірімшік – творог двух видов – крас­ный и белый, қаймақ – сметана обычная и балқаймақ – сладкий, сваренный в сахарной воде, жент, сделанный из измельченного проса, сахара и масла. Еще этот набор дополнили айран и құрт көже. К слову, все названное – лишь часть ассортимента национальных блюд, секретами изготовления которых Джакеновы владеют, бережно хранят их и передают молодым.

Еще они готовят қүріш көже (суп с рисом), ұн көже (суп на муке), шелпеки, баурсаки и, конечно, главное из блюд – бешбармак. Кстати, никто в мире не сравнится в искусстве приготовления мяса с людьми, чья жизнь проходит в степи и посвящена древнему ремеслу скотоводов.

...Когда женщины закончили рассказ о национальной кухне, в разговор вступили мужчины дома. Жылкыбай Джакенов раскрыл историю своих предков. Как выяснилось, в начале минувшего века большевистская власть подвергла раскулачиванию и репрессиям его деда. Впоследствии семья откочевала на территорию нынешней Карагандинской области. Там прошла почти половина жизни мужчины и его супруги. Трудились они в табунном коневодстве.

– К работе я относился ответственно, поэтому и результаты были хорошие – ходил всегда в передовиках, – вспоминает фермер. – Получил в свое время от руководства очень много разных поощрений, в том числе грамот.

По словам Жылкыбая Джакенова, после долгих лет жизни там, куда откочевали предки, семья все же решила вернуться в родовые места, когда Казах­стан обрел суверенитет. После переезда начинали с самого малого, но благодаря неустанному труду смогли собрать поголовье скота и создать свое фермерское хозяйство. Дело отца продолжили два сына. Старший Медет остался в Карагандинской области, у него свое фермерское хозяйство.

Между двумя фермами, разделенными границами соседних областей, поддерживается непрерывная связь. Родственники часто общаются и поддерживают друг друга во всем. Нынче общей главной проблемой стал дефицит кормов. Дело в том, что из-за плотной корки снега на традиционных выпасах, их обледенения кони не смогли тебеневаться – добывать с помощью своих копыт корм. Поэтому, по признанию Дархана Джакенова, в эти дни его голова занята сугубо проблемами корма для поголовья скота. Предстоит найти хозяйство, которое его реализует, купить и доставить брату Медету. Корм закупается в Павлодарской области, а это солидные расстояния, наем большегруза – серьезная проблема.

В общем, март выдался хлопотным, трудным, впрочем, как и все зимние календарные месяцы. Еще лежит в степи нетронутый снег, и настоящей весной в этих местах не пахнет. Поэтому праздник Наурыз обещает стать трудовым, ведь главная задача – выйти из зимовки с минимальными потерями. Но Наурыз – это еще и праздник надежд. И фермеры верят – все будет хорошо. Поэтому в эти дни семья обязательно соберется за большим, щедро накрытым дастарханом, навес­тит родственников. Это одна из непреходящих традиций, которые наши герои умеют хранить и бережно нести по жизни.