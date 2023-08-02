Пищевая зона

Сейчас идет строительство инженерной инфраструктуры. На это выделены бюджетные средства. Так что предпринимателям не придется тратить ни время, ни деньги на то, чтобы обеспечить свои производства электричеством, природным газом, системой водообеспечения и канализации.

В индустриальной зоне запланирована реализация 30 проектов на общую сумму 73,9 млрд тенге. Предполагается, что работу здесь получат до одной тысячи человек.

Все производства специализируются на выпуске кондитерских изделий, продуктов питания, косметических масел, переработке плодоовощной и молочной продукции. Бизнес готов инвестировать в создание производства молочной продукции 15 млрд тенге.

Строительство индустриальной зоны на контроле у руководства города. На встрече с предпринимателями аким Шымкента Мурат Айтенов заверил, что все подготовительные работы на стадии завершения и недалек тот день, когда пищевая индустриальная зона станет еще одной точкой экономического роста города.