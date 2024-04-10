«Питьевая чаша» столицы наполнена до краев

В пору, когда невиданные объемы паводковых вод оказались «неподъемными» для ряда гидросооружений страны, мы решили выяснить, каково положение дел на аналогичном объекте, расположенном возле столицы. Поэтому отправились на Астанинское водохранилище, находящееся в 60 км от главного города страны рядом с селом Арнасай одноименного округа Аршалынского района.

…На подъезде к пункту назначения любого визитера встречает шлагбаум. Из помещения контрольно-пропускного пункта выходит экипированный боец охраны с автоматом. Приезды посторонних, включая прессу, сегодня здесь не редкость, однако все «визиты» на стратегический объект жизнеобеспечения столицы должны согласовываться, и регламент включает получение специального пропуска.

Обязательные формальности улажены, и глазам предстает широчайшее, идущее к горизонту зеркало. Первая мысль: здесь много, очень много воды, и она постоянно прибывает…

О сложившейся ситуации на объекте жизнеобеспечения рассказал начальник Астанинского гидроузла Астанинского водохранилища Андрей Круглов. По его словам, вместимость гидросооружения составляет 410,9 млн кубометров. По периметру оно растянулось на 80 км. Площадь водного зеркала – 60 кв. км, максимальная глубина – 25 м, средняя – шесть.

Искусственный водоем был построен в далеком 1970 году для водоснабжения тогдашнего Целинограда, теперь – Астаны. По словам начальника участка, строители сделали свое дело на совесть, объект исправно служит до сих пор, хотя минувшие более полувека, конечно, не прошли для гидросооружения бесследно.

Вода в чашу поступает из реки Ишим, небольших притоков Моилды и Мигер, озера Батпакколь, Берсуатского водохранилища. Еще одним «донором» являются талые вешние и грунтовые воды.

Мощная насосная станция (она находится на берегу) закачивает воду в трубы, ведущие в Астанинский контррегулятор, что близ Астаны. Оттуда уже вода поступает в очистное фильтровальное сооружение, доводится до необходимого стандарта качества и отправляется в городскую водопроводную сеть.

– Водохранилище наполнено на 100%, но вода продолжает прибывать, – разъясняет ситуацию Андрей Круглов. – Поэтому мы осуществляем ее сброс в Ишим. 8 апреля на 16 часов объем сброса составил 300 кубомет­ров в секунду. Если приток будет нарастать, а это с учетом запасов снега в верховьях рек вполне возможно, сброс будем увеличивать... В целом повода для особой тревоги нет, паводковый период у нас проходит в штатном режиме, и жители столицы могут не беспокоиться по поводу воды в кранах: ее подача не прервется.