Фото: senate.parlam.kz
Сенат , Экономика
Плачевной назвал глава Сената ситуацию по диверсификации экономики

На заседании Сената председатель палаты Маулен Ашимбаев отметил, что крупным иностранным компаниям, работающим в
Казахстане, приходится прибегать к внешним займам для развития производства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Это показывает очень плачевную ситуацию по диверсификации экономики. Если кредитование экономики у нас на очень низком
уровне, а крупные нефтегазовые компании привлекают внешнее заимствование, соответственно речь идет о дальнейшем закреплении сырьевой направленности нашей экономики. Чтобы экономика диверсифицировалась, нужно кредитование или альтернативные источники фондирования», - сказал Маулен Ашимбаев.

По его словам, в Казахстане кредитование зажато в силу ряда причин.

«Альтернативных источников пока в достаточной степени нет. Нет и развитого рынка ценных бумаг. Лизинговые механизмы тоже
недостаточно эффективно работают, прямое государственное финансирование в силу бюджетных ограничений на невысоком
уровне. Соответственно, у нас нет финансовой базы для диверсификации», - подчеркнул спикер Сената.

Предпринимателям очень сложно брать кредиты, в то же время растет потребительское кредитование, отметил он.

«В банковском секторе видим увеличение кредитования физических лиц за последний год примерно на 40%. Банкам интереснее вкладывать в государственные ценные бумаги, и им в силу разных причин, в том числе очень жестких нормативов, установленных Нацбанком и Агентством по регулированию финрынка, не интересно финансировать реальный сектор экономики. Им проще кредитовать потребителей. А как мы будем диверсифицировать экономику и обеспечивать экономический рост, если у нас нет для этого кредитной основы?» - сказал спикер Сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сенаторы не в первый раз ставят вопрос диверсификации экономики перед Правительством, поэтому в предстоящий период возможно нужно будет идти по пути смягчения залоговых требований, чтобы дать банкам свободнее кредитовать реальный сектор экономики, при этом не расшатывая всю финансовую систему Казахстана.

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