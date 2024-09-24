План сотрудничества подписали министры обороны Казахстана и Азербайджана

Также заключен меморандум между национальными университетами обороны

Фото: пресс-служба МО РК

В Баку военная делегация оборонного ведомства Казахстана под руководством генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прибыла по приглашению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК

В Бакинском ЭкспоЦентре казахстанские военнослужащие ознакомились с продукцией для морских, воздушных, сухопутных войск и с новейшими разработками в области обеспечения безопасности, представленными на 5-ой Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX.

На полях мероприятия была организована встреча министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с азербайджанским коллегой. Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Поблагодарив за приглашение на выставку, министр обороны Казахстана отметил положительную динамику взаимодействия оборонных ведомств обеих стран. В текущем году было реализовано более 30 совместных мероприятий. Военнослужащие Азербайджана приняли участие в оперативно-тактическом командно-штабном учении «Бірлестік - 2024» и в тактико-специальном учении «Алтын кыран - 2024».

По итогам переговоров состоялось подписание плана двухстороннего военного сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном на 2025 год и меморандум между национальными университетами обороны.