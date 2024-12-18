Планируется внедрение института омбудсмена по защите прав потребителей

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Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

В этом году в Комитет по защите прав потребителей поступило более 56 тыс. заявлений.

фото предоставлено СЦК РК

Для сравнения: в 2020-м была 21 тыс. обращений, в 2023-м – 50 тыс. Как сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Булат Танабергенов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций, по итогам текущего года наибольшее количество жалоб наблюдается в розничной торговле – 21,7 тыс. (39%), электронной коммерции – около 13 тыс. (23%), сфере услуг – более 5 тыс. (9%).

– Если в 2021-м было рассмотрено 44,8 тысячи заявлений, то за девять месяцев этого года поступило более 115 тысяч. Также участились жалобы в общественные объединения. Это свидетельствует о системных проблемах защиты прав потребителей в отдельных отраслях экономики. Наибольший рост отмечается в таких сферах, как финансовые услуги, образование, услуги мобильной связи, туристские услуги, – такие данные привел спикер.

Булат Танабергенов отметил, что эти проб­лемы требуют совместной работы по защите прав потребителей со стороны государства, бизнеса и общества. Из общего количества обращений 45%, а это более 25 тыс., удовлетворены в полном объеме. 35%, или более 19 тыс. потребителей, получили комментарии и советы. Это означает, что каждый второй обратившийся получает справедливую компенсацию. В результате принятых мер было возвращено более 1,7 млрд тенге.

Также, по словам представителя министерства, за 11 месяцев общественные организации во всех регионах Казахстана проверили более 2 тыс. наименований продукции. По 1 423 видам, что составляет 71%, выявлены грубые нарушения. Проверка проводилась в рамках социального проекта «Сапалы өнім», направленного на защиту прав потребителей от некачественной продукции с помощью общественного контроля.

– Основные нарушения – это 84 процента, или почти 1 200 видов продукции – выявлены в части требований по маркировке; 16 процентов, или 228 видов – нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Были выявлены опасные бактерии, включая кишечную палочку и стафилококк, несоответствие сырьевому составу, – уточнил Булат Танабергенов.

Кроме того, планируется внедрение института омбудсмена по защите прав потребителей. Такая норма прописана в законопроектах, которые сейчас находятся на рассмотрении депутатов Мажилиса. Потребителю предлагается предоставить выбор по способу защиты своих прав: урегулировать спор в досудебном порядке, напрямую подать иск в суд или обратиться в госорган для привлечения недобросовестного субъекта бизнеса к ответственности.

Также проектом закона предлагается обязать владельцев электронных торговых площадок заключать с предпринимателями договоры по соблюдению ими требований законодательства о защите прав потребителей. В противном случае это повлечет не только соответствующую ответственность для недобросовестного продавца, но и потерю возможности торговать на электронной платформе.

#защита #омбудсмен #институт #права потребителя

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