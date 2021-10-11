"Планы" по отключению интернета во всем мире обсуждают в Казнете
В социальной сети TikTok опубликован ролик, в котором некий мужчина говорит, что в 2021 году члены мирового правительства, которых называют «сатанистами», будут отключать Интернет каждый месяц, а затем уничтожат его навсегда. Также в планах тайного сообщества — чипировать все население Земли и провести некие эвакуации. Все это конспирология, сообщает Stopfake.kz.
Во-первых, стоит отметить, что 2021 год уже подходит к концу и полного отключения Интернета до сих пор не случалось. Временный сбой в работе некоторых социальных сетей и мессенджеров, произошедший 4 октября, нельзя считать отключением Сети, так как сама она продолжала работать, а подавляющее большинство веб-сайтов было доступно.
На самом деле за всю историю существования Интернета в том виде, в котором мы его знаем, Сеть никогда не отключалась полностью. Перебои в ее работе возникали в некоторых отдельных странах в результате правительственной цензуры, кибератак или сбоев в конфигурации. Всего таких частичных, или локальных, отключений с 2008 года до настоящего момента насчитывается 16.
Во-вторых, полное отключение Всемирной сети по всему миру крайне маловероятно. Интернет – это сложная и очень разветвленная система, и единой точки подключения в ней просто не существует. Более того, полное отключение Интернета вполне может погрузить мир в хаос, так как в настоящее время банковские и финансовые системы, поставки продовольствия и других товаров, движение общественного транспорта и многие жизненно важные аспекты человеческой деятельности напрямую зависят от подключения к Сети.
В-третьих, предсказание из TikTok, которое распространяют казахстанцы, противоречит само себе. Ведь никакого смысла в электронных чипах, если они не подключены к Интернету и не способны передавать некие сигналы и выполнять операции в режиме реального времени, нет.
В-четвертых, теория о чипировании людей и некоем тайном сообществе глобалистов-сатанистов, вынашивающих зловещие планы по порабощению мира, – часть весьма обширной конспирологической теории под названием QAnon. Она существует с 2017 года, однако за все это время не нашла никаких подтверждений, была многократно опровергнута и названа радикальной и опасной.
Итак, предсказание можно считать фейком, потому что за всю историю существования Интернет никогда не отключался полностью. Не существует единой кнопки или механизма, позволяющего отключить Интернет по всему миру. Отключение Всемирной сети потенциально может привести к серьезному коллапсу во многих сферах современной жизни. Теории о чипировании и сатанистах-глобалистах, правящих миром, конспирологические и были многократно развенчаны.
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