Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК высказался о планах запретить в Казахстане продажу и употребление вейпов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Стики - это почти сигареты, поэтому было принято решение о полном запрете на вейпы в целях защиты здоровья населения», - сказал Куантыров.

Он пояснил, что вейпы - это одноразовые изделия для курения, рассчитанные на две-три тысячи затяжек. Их стоимость колеблется в пределах двух-трех тысяч тенге.

«Они более доступны. Дешевле, чем сигареты. И их покупают наши дети. Не нужно путать их с дорогими изделиями для нагревания табака, которые стоят до 100 долларов, внутрь которых помещают стики. Именно вейпы планируется запретить полностью», - резюмировал глава МНЭ.