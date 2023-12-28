Планы трансформации НАНОЦ презентовали в правительстве

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В правительстве презентовали планы трансформации Национального аграрного научно-образовательного центра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Задачу реорганизовать НАНОЦ в вертикально интегрированный агротехнологический хаб обозначил президент К. Токаев в своем Послании от 1 сентября 2023 года. За это время рассматривались разные варианты трансформации, нацеленные на обеспечение прямых коммуникаций между научными институтами и прикладными организациями для скорейшей и успешной локализации их разработок в опытные хозяйства с последующей коммерциализацией плодов науки и практики.

В научном центре разработан проект дорожной карты и новая, оптимизированная структура системы взаимодействия между научно-исследовательскими институтами, опытными хозяйствами и сельхозпроизводителями. В частности, на юге предлагается объединить 4 разрозненные дочерние организации, занятые в животноводстве, растениеводстве, в выращивании хлопка и бахчевых в научно-производственный центр «Оңтүстік». Новый НПЦ должен будет обеспечить финансовое оздоровление передаваемых объектов, активное взаимодействие с аграриями региона, создать центры закрытого грунта, эффективного орошения и бахчеводства. Из ранее переданных от КАТИУ им. Сейфуллина вернули обратно в НАНОЦ дочерние организации: НПЦ Бараева, СевКаз СХОС.

КазНИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А. Букейханова передан в Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов. Также оптимизация структуры НАНОЦ предполагает передачу двух дочерних организаций в акиматы с разными долями собственности. В частности, в Актюбинской области на базе передаваемого регионального опытного хозяйства планируется создать институт коневодства.

«Также большое внимание в трансформации научного аграрного центра уделяется реализации комплексного плана развития селекции и семеноводства. Разработаны меры по развитию первичного семеноводства, обновлению селекционной техники и оборудования, созданию эффективной системы семеноводства. Действующая схема семеноводства в Казахстане не работает должным образом. Нарушена сама схема семеноводства, отсутствует прослеживаемость семян. Кроме того, необходимо сократить сроки выведения новых сортов в два раза: с 12-15 лет до 5-7 путем применения современных методов биотехнологии. Назрела необходимость создания страхового фонда семян. Для эффективной коммерциализации отечественных сортов предлагаем объединить усилия оригинаторов НАНОЦ, частных компаний и международных центров в сфере растениеводства, семеноводства и селекции», — заявил председатель правления НАНОЦ Бауржан Касенов.

Подводя итоги совещания, Серик Жумангарин поручил еще раз обсудить со всеми заинтересованными органами и учеными планы трансформации НАНОЦ, с учетом опыта международных компаний и бизнеса, чтобы максимально сократить путь между наукой и коммерциализацией ее результатов.

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