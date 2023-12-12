Платье, туфли и косметику автоледи украл мужчина в Шымкенте

Из машины также похищены смартфон, кольцо, набор по уходу за волосами и 40 тысяч тенге

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Автовора задержали в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП города.

Со слов потерпевшей, она припарковала авто во дворе дома, а, вернувшись через некоторое время, обнаружила пропажу вещей почти на 400 тысяч тенге.

Вора стражи порядка задержали с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 36-летний житель города.

Расследование полицейские провели по уголовной статье «Кража» и направили дело в суд.

Мужчину признали виновным и приговорили к 2,5 года ограничения свободы.