Группа похитителей орудовала на заводе в Семее

Ограбления
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Кражу кабеля почти на 2,2 млн тенге с завода пресекли полицейские области Абай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона

Фото: пресс-служба ДП области Абай

 

При координации областной прокуратуры сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали четверых работников одного из крупных заводов Семея по подозрению в крупном хищении кабеля.

«Оперативники спецподразделения в течение 2 месяцев установили схему хищения. Так, еженедельно преступная группа незаконно вывозила с территории завода по 30 метров токопроводящих многопроволочных медных жил.

Также было установлено место сбыта. Похищенное изъяли при санкционированном обыске одного из пунктов приема металлолома.

Общий ущерб предприятию составил почти 2,2 млн тенге», – рассказали в полиции.

Задержанные помещены в ИВС. Начато досудебное производство по части 2 уголовной статьи «Кража».

 

 

#задержание #полиция #область Абай #завод #хищения

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