Платные тротуарные парковки заработают в нескольких районах Алматы

С 30 декабря заработает поминутная оплата платной тротуарной парковки в Бостандыкском, Турксибском, Жетысуском и Наурызбайском районах Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Бостандыкском районе будет 9 зон и 710 парковочных мест, включая 45 мест для людей с инвалидностью.

В Турксибском районе – 1 зона, 305 паркомест, 15 мест для горожан с инвалидностью.

В Жетысуском районе – 2 зоны, 201 паркоместо и 20 мест для лиц с инвалидностью.

В Наурызбайском районе будет работать 1 зона на 75 парковочных мест, 2 места для водителей с инвалидностью

11 сентября платные парковки запущены в Медеуском районе и 11 декабря – в Алмалинском районе.

Время их работы – с 8:00 до 19:00, стоимость часа – 100 тенге.

Нарушения здесь фиксируются автоматически мобильными комплексами (спецавто).