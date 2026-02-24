Фото: пресс-служба правительства

В Казахстане утверждена структура посевных площадей на 2026 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

О ходе подготовки к весенне-полевым работам, механизмах льготного кредитования и обеспечении аграриев ресурсами на заседании Правительства доложил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Для обеспечения сырьевой базы перерабатывающих предприятий и снижения рисков ценовых колебаний общая посевная площадь в текущем году увеличена на 180 тыс. га – до 23,8 млн га. Приоритет отдан высокорентабельным и засухоустойчивым культурам.

Структура посевов на 2026 год предусматривает следующие изменения:

Кормовые культуры: рост на 242 тыс. га;

Ячмень: рост на 94 тыс. га;

Кукуруза: рост на 90 тыс. га (до 265 тыс. га);

Масличные культуры: рост на 55 тыс. га;

Картофель: рост на 10,3 тыс. га;

Пшеница: сокращение на 125 тыс. га (до 12,1 млн га).

« В текущем году на льготное кредитование полевых работ выделено 700 млрд тенге. Если на посевную 2025 года раннее финансирование было начато в конце ноября 2024 года, то на ВПР 2026 года прием заявок на кредитование начат еще в октябре прошлого года. Благодаря этому, на сегодняшний день уже профинансировано порядка 1,9 тыс. СХТП на сумму 200 млрд тенге или порядка 27% от общего объема финансирования, что на 6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года » , — сообщил Айдарбек Сапаров.

Кроме того, по информации министра, для посевной кампании в оптимальные сроки выделено 402 тыс. тонн льготного дизтоплива, а уровень обновления парка сельхозтехники планируется довести до 8%.