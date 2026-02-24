Площади под масличные и кормовые культуры увеличат в Казахстане

Сельское хозяйство
140

Приоритет отдан высокорентабельным и засухоустойчивым культурам

Фото: пресс-служба правительства

В Казахстане утверждена структура посевных площадей на 2026 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

О ходе подготовки к весенне-полевым работам, механизмах льготного кредитования и обеспечении аграриев ресурсами на заседании Правительства доложил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Для обеспечения сырьевой базы перерабатывающих предприятий и снижения рисков ценовых колебаний общая посевная площадь в текущем году увеличена на 180 тыс. га – до 23,8 млн га. Приоритет отдан высокорентабельным и засухоустойчивым культурам.

Структура посевов на 2026 год предусматривает следующие изменения:

  • Кормовые культуры: рост на 242 тыс. га;
  • Ячмень: рост на 94 тыс. га;
  • Кукуруза: рост на 90 тыс. га (до 265 тыс. га);
  • Масличные культуры: рост на 55 тыс. га;
  • Картофель: рост на 10,3 тыс. га;
  • Пшеница: сокращение на 125 тыс. га (до 12,1 млн га).
«В текущем году на льготное кредитование полевых работ выделено 700 млрд тенге. Если на посевную 2025 года раннее финансирование было начато в конце ноября 2024 года, то на ВПР 2026 года прием заявок на кредитование начат еще в октябре прошлого года. Благодаря этому, на сегодняшний день уже профинансировано порядка 1,9 тыс. СХТП на сумму 200 млрд тенге или порядка 27% от общего объема финансирования, что на 6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года», — сообщил Айдарбек Сапаров.

Кроме того, по информации министра, для посевной кампании в оптимальные сроки выделено 402 тыс. тонн льготного дизтоплива, а уровень обновления парка сельхозтехники планируется довести до 8%.

#сельское хозяйство #МСХ #площадь

Популярное

Все
Новая архитектура доверия и развития
Новая Конституция – новые возможности
Подготовка к голосованию продолжается
Семья как точка опоры
Ледовый триумф в Инцелле
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!
Не взлетело… Что мешает развитию грузовых авиаперевозок?
Борцовские поединки в столице
Развивая общественный диалог
Бронзовый пируэт
Первая победа Алиби Идриса
Вода – не абстрактный природный ресурс
Указ Президента Республики Казахстан
Цифровая опора государства
Учеба со вкусом
Более одного миллиарда тенге выделило Правительство на изучение и сохранение Каспия
В Нью-Йорке объявили ЧП из-за мощнейшего снегопада
Казахстан завоевал 13 медалей на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
Более 2 тысяч авто сопроводили в метель полицейские в Акмолинской области
В Актобе ликвидировали пожар на территории птицефабрики
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Лайфхак для жизни на селе
История региона в живописи
Молодежь ощущает причастность к реформам
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Вновь в строю офицеры запаса
Отопительный сезон проходит стабильно
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с праздником Чуньцзе
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Конституция должна работать не только в юридических дискуссиях, но и в повседневной жизни – Индира Аубакирова
Не только сильные, но и красивые
Золото Сулеймана Султана
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Партнерство, основанное на взаимном уважении
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Посевы риса в Кызылординской области уменьшат в пользу мене…
Предельная цена на дизтопиво для сельхозпроизводителей утве…
Казахстан экспортировал более 6 млн тонн зерна нового урожая
Сахарный завод работает стабильно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]