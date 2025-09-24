В Казахском национальном университете имени аль-Фараби начала свою работу Х Международная научная конференция «Математика, механика и информационные технологии». Масштабное научное мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КазНУ имени аль-Фараби

В конференции принимают участие выдающиеся ученые и эксперты из Казахстана, США, Великобритании, Японии, Италии, России, Португалии, Пакистана, Азербайджана, Литвы, Грузии и других стран.

С приветственным словом выступил Председатель Правления – Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, который отметил важность цифровых технологий.

«Развитие цифровых технологий – это период новых возможностей и вызовов. В своем Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил искусственный интеллект как приоритетное направление. Сегодня это не только объект исследования, но и мощный инструмент для решения инженерных и производственных задач. Университет ведет активные научные проекты в этом направлении, вовлекает молодых ученых и студентов в инновационную деятельность», – сказал ректор, ознакомив с проводимыми научными центрами университета исследовательскими работами.

Также на церемонии открытия выступили президент Национальной инженерной академии РК Бакытжан Жумагулов, академик НАН РК Айдархан Калтаев, член-корреспондент АН России Сергей Кабанихин, которые высказали свое мнение по фундаментальным вопросам математики и механики.

В рамках трехдневного международного собрания запланированы пленарные заседания с участием ученых мирового уровня; секционные заседания по математике, механике, IT областям; стендовые сессии, на которых молодые исследователи представят свои проекты; круглый стол «Искусственный интеллект в науке и инженерии: вызовы и возможности» и другие мероприятия.

В ходе конференции с докладами выступят академики Национальных академий наук РК и РФ, профессора Питтсбургского университета, Университета Падуя, Лондонского университета (Queen Mary), Назарбаев Университета и других ведущих научных центров. Также лучшие доклады и исследования будут награждены специальными призами.

На совещании обсуждаются фундаментальные и прикладные проблемы математики и механики, последние достижения в области робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта.