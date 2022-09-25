Фото МО РК
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Вопросы строительства военного сектора "Туркестан" обсудил министр обороны РК

Комиссия Министерства обороны РК посетила военные объекты, дислоцированные в Кызылординской области, и Туркестане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Кызылорде руководителю оборонного ведомства доложено о предназначении и боевых возможностях воинской части, о ходе учебно-боевой деятельности. Министр обратил особое внимание на состояние объектов военной инфраструктуры, ознакомился с работой штаба, условиями питания военнослужащих.

"Генерал-полковник Руслан Жаксылыков также проверил состояние и порядок содержания военной техники в парке боевых машин, условия хранения оружия. Руководитель оборонного ведомства побывал и на военном полигоне, где осмотрел учебные поля и проверил их готовность к практическим занятиям", - сообщила пресс-служба Минобороны РК.

В завершение визита министр дал ряд указаний по повышению качества боевой учебы личного состава, совершенствованию учебно-материальной базы боевой подготовки, соблюдению мер безопасности при выполнении учебно-боевых задач.

"В Туркестане министр обороны осмотрел здание международного аэропорта и территорию, запланированную для строительства военного сектора "Туркестан", и обсудил вопросы, связанные с предстоящими работами", - резюмировали в пресс-службе Минобороны Казахстана.

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