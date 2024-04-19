По 2,5 миллиона тенге выплатят ветеранам войны в Кызылординской области

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Об этом сообщил аким области Нурлыбек Налибаев на совещании по вопросам празднования майских праздников.

Фото: акимат Кызылординской области

«Принято решение о выплате ветеранам Великой Отечественной войны в размере 2,5 млн. тенге. Это наш долг перед старшим поколением – оказать достойную поддержку подвигу тех, кто потом и кровью обеспечил нам нашу мирную жизнь. В прошлом году фронтовикам подарили 1 дом и 1 машину, а также выплатили по 1,5 млн. тенге. В этом году один ветеран в Кызылорде также получил жилье. Кроме того, оказана и другая денежная и материальная помощь. Акимы города и районов, руководители областных управлений должны организовать на высоком уровне мероприятия, вошедшие в план мероприятий»,-сказал глава региона.

По данным областного управления координации занятости и социальных программ, самому старшему в регионе ветерану Великой Отечественной войны 102 года. Акиматы города Кызылорда, Казалинского и Сырдарьинского районов в преддверии праздника организуют работу по перечислению выплат фронтовикам.

Ветераны получат единовременную выплату в размере 2,5 миллиона тенге ( 2 510 560 тенге).

В Кызылординской области насчитывается более 2040 тружеников тыла, один из которых награжден медалью «Ерен еңбегі үшін». Кроме того, в регионе проживают 7 вдов воинов, погибших в Великой Отечественной войне, 4 человека, чей супруг или супруга - инвалид, погибший вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны.

Количество приравненных к участникам Великой Отечественной войны и лицам, имеющим инвалидность вследствие полученных во время войны травм, составляет 1894. Все они получат по 147 680 тенге.

Кроме того, труженику тыла, награжденному медалью «Ерен еңбегі үшін», будет выплачено 221 520 тенге.

Отметим, ветераны начнут получать выплаты в апреле.

#выплаты #Кызылординская область #Ветераны ВОВ

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