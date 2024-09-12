По 5,5 млн тенге получат школьники за победу на международных олимпиадах

Также они становятся обладателями образовательных грантов для поступления в любой казахстанский вуз

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в Минпросвещения, денежные премии получат 26 школьников, завоевавших призовые места на топ-7 престижных предметных олимпиадах. Общая сумма вознаграждения превысит 77,5 млн тенге, передает Kazpravda.kz

«По итогам 2023-2024 учебного года копилка сборной РК пополнилась двумя золотыми, 12 серебряными, 12 бронзовыми медалями, одной грамотой, завоеванными на самых престижных всемирных предметных олимпиадах. В их состав входят IMO (математика), IPhO (физика), IBO (биология), IChO (химия), IOL (лингвистика), IGeO (география) и IOI (информатика)», – рассказали в министерстве.

Для поддержки талантливых учеников с 2022 года в Казахстане по поручению главы государства за призовое место на международных олимпиадах школьники и подготовившие их педагоги получают единовременное вознаграждение от государства: за золото – 1 500 МРП (5 538 000 тенге), серебро – 1 000 МРП (3 692 000 тенге) и бронзу – 500 МРП (1 846 000 тенге). Педагогу, подготовившему обладателя золотой медали, – в 26,5-кратном размере базового должностного оклада, серебряной – в 17,5-кратном размере БДО, бронзовой – в 8,5-кратном размере БДО.

«Кроме того, победители международных олимпиад также являются обладателями образовательных грантов для поступления в любой казахстанский вуз. Общая сумма вознаграждения превысит 77,5 млн тенге», – отметили в ведомстве.

В прошлом году единовременные вознаграждения получили 23 школьника на сумму 65,6 млн тенге и 20 педагогов на общую сумму 71,4 млн тенге. Всего из 1 218 казахстанских школьников, принявших участие в 12 крупных международных соревнованиях, 603 стали обладателями медалей. То есть каждый второй участник от Казахстана завоевал призовое место, добавили в Минпросвещения.