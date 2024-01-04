По 7 лет колонии получили чиновники за хищение бюджетных 250 млн тенге в Жетысу

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Кунапия Гульмира
корреспондент

Деньги предназначались для строительства двух многоквартирных жилых домов в Талдыкоргане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуроры области Жетысу добились справедливого приговора в отношении виновных в хищении бюджетных средств при строительстве двух многоквартирных  жилых домов в Талдыкоргане, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Уголовное расследование инициировали и проводили спецпрокуроры.

"Установлено, что должностное лицо отдела строительства Талдыкоргана по предварительному сговору с подрядчиком совершили хищение в особо крупном размере путем подписания фиктивных актов о проделанной работе на сумму свыше 250 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Приговором суда трое подсудимых, в том числе сотрудник  акимата, признаны виновными по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества группой лиц по предварительному сговору" и осуждены к 7 годам лишения свободы, добавили в пресс-службе.

 

#суд #хищение #приговор #строительство #прокуратура #бюджет

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