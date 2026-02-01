Под ударами оказались северные и южные районы сектора, включая город Газа и Хан-Юнис, сообщили представители больниц, куда были доставлены тела погибших, сообщает Euronews

Фото: Global Look Press / Alaa Abo Mohsen

Представители больниц, куда были доставлены тела погибших, заявили, что удары были нанесены по северным и южным районам Газы, включая город Газа и Хан-Юнис.

В больнице аш-Шифа сообщили, что в результате удара по городу Газа в субботу утром погибли мать, трое детей и один из их родственников. По данным больницы Насер, удар по палаточному лагерю привел к пожару, в котором погибли семь человек, в том числе мужчина, трое его детей и трое внуков.

Удары были нанесены за день до открытия пограничного перехода "Рафах" в самом южном городе Газы.

В ЦАХАЛ заявили, что удары были нанесены "в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня по командирам и террористической инфраструктуре организаций ХАМАС и "Исламский джихад".

"ЦАХАЛ и "Шин-Бет" рассматривают любое нарушение соглашения с особой серьезностью и продолжат действовать против любых попыток террористических организаций в секторе Газа осуществлять террористическую деятельность против сил ЦАХАЛ и граждан государства Израиль", - говорится в совместном сообщении служб безопасности.

Пограничные переходы на территорию Газы закрыты с начала войны в октябре 2023 года, и палестинцы рассматривают КПП "Рафах" на границе с Египтом в качестве спасательного круга для десятков тысяч людей, нуждающихся в лечении за пределами сектора, где большая часть медицинской инфраструктуры разрушена.

По данным министерства здравоохранения Газы, с момента начала перемирия 10 октября прошлого года в результате действий израильских военных погибли более 500 палестинцев.