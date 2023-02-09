По предварительному прогнозу Западно-Казахстанская область входит в число регионов повышенной паводковой опасности

На сегодня, как отметили в ДЧС ЗКО, согласно многолетнему мониторингу в области имеется 138 паводкоопасных населенных пунктов, в 105 из которых благодаря проведенным инженерно-защитным мероприятиям угрозу удалось минимизировать, а в одном – и вовсе снять. Опасность прихода большой воды сохраняется в 31 селе шести районов и одном поселковом округе областного центра.

В целях подготовки к предстоящему паводковому периоду в прошлом году в области выполнено 80 противопаводковых мероприятий. Это укрепление защитных дамб, капитальный ремонт плотины и водохранилища, дноуглубительные работы, устройство водоиспарителя, водоотводных каналов и водопропускных труб.

«Дорожной картой» противопаводковых мероприятий предусмотрено 23 мероприятия, в том числе 21 – инженерного характера, из которых по восьми – строительно-монтажные работы завершены, по трем – продолжаются, еще по трем – проводится корректировка проектно-сметной документации, по одному – объявлен конкурс. Также в текущем году разработан и утвержден проект по определению водоохранных зон и полос шести водных объектов для переноса за них жилых и производственных объектов.

По плану инженерных работ проведено 63 мероприятия из 66 намеченных. Дополнительно, вне плана, проведено устройст­во и укрепление защитных дамб в девяти населенных пунк­тах. На территории области имеется 74 гидротехнических сооружения, 43 из которых – в респуб­ликанской собственности, 28 – в коммунальной и три – в частной.

В неудовлетворительном состоянии 20 ГТС. Сейчас ведется реконструкция Кировского водохранилища. Для недопущения заторов на паводкоопасных реках из областного бюджета выделено 98 млн тенге. Средства пойдут на резку льда и бурение лунок, а также покос камыша и растительности в непосредственной близи к населенным пунктам. Камыш уже косят на реках Деркул в Таскалинском районе и Шиели в Каратобинском районе.

Работы проводятся и в селах, пострадавших от большой воды весной прошлого года. Напомним, всего было подтоп­лено 140 жилых домов и два соцобъек­та: в микрорайоне «Кызылтал» города Аксай Бурлинского района, в селах Жаксыбай и Таловка Жанибекского района, а также в селе Шалгын Каратобинского района.

В пострадавшем микрорайоне Аксая в рамках «дорожной карты» за счет республиканского бюджета ведется строительство защитной дамбы протяженностью 11,6 км. Работы выполнены на 90%. В рамках плана в с. Жаксыбай выполнены дноуглубительные работы с закреплением двух километров берега водохранилища, в Таловке проведено обустройство 200 м водоотводных каналов, в Шалгыне сооружен защитный вал протяженностью 800 м.

Всего для предупреждения и ликвидации ЧС в ­населенных пунктах, подверженных угро­зе подтопления, ­приведены в готовность 1 054 ­единицы техники, в том числе водооткачиваю­щей, эвакуационной, инженерной, 103 единицы плавсредств, 130 мотопомп, 1 380 тонн инерт­ных материалов, 33 865 штук мешкотары. За каждым паводкоопасным населенным пунк­том закреплены ответственные лица.