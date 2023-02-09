По предварительному прогнозу Западно-Казахстанская область входит в число регионов повышенной паводковой опасности
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Наталия Портнягина
Значительные показатели промерзания грунта и осеннего увлажнения обусловили сложную гидрометеорологическую обстановку в регионе. По предварительному гидропрогнозу РГП «Казгидромет», объемы влагозапасов в бассейнах ряда малых рек ниже средних многолетних значений на 33–96%, между тем показатели осеннего увлажнения почвы там существенно превышают средние многолетние значения – на 33–104%. Глубина промерзания грунта составляет 86–135 см, в бассейнах некоторых рек наблюдается ледяная корка на поверхности почвы толщиной 0,5–4,5 см.