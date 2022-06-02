Фото предоставлено Санией Амировой/Экспресс К
Происшествия
"По пути подсел в машину": парень избил и проломил череп 17-летней алматинке

Случай произошел в городе Есик Алматинской области. Мама 17-летней пострадавшей обратилась в полицию, чтобы наказать виновного, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Экспресс К.

В настоящее время девушка находится в больнице с переломом черепа.

По словам Сании Амировой, её дочь была в гостях у подруги. Около девяти часов вечера подруга и ее старший брат повезли девушку домой. По пути к ним в машину подсели двое парней, спустя время началась словесная перепалка. Женщина рассказывает, что один из парней пригрозил ее дочери, что если она не закроет рот, то он ее ударит.

"Бил её кулаками по голове, по лицу, пинал ногами. В этот момент дверь открылась, и она выпала из машины на ходу. Никто не пытался их разнять. Когда она выпала из машины, то сразу позвонила мне", - рассказала Сания Амирова.

Мама девушки добавила, что дочь поймала такси и поехала к бабушке, позже женщина отвезла ее в больницу.

"Там же вызвали полицию, и я написала заявление. На следующий день я повезла дочку в город, чтобы пройти независимую экспертизу. Ей было все хуже, вызвала "скорую", и ее увезли в больницу снова. На следующий день я к ней приехала, а врач лечащий сказал мне, что у нее перелом черепа", — говорит Сания.

Каким образом могла образоваться трещина на черепе, Сания не знает. То ли от ударов кулаками, то ли от падения из машины.

Женщина говорит, что лишать виновного свободы ей не хотелось бы, но наказания для него она намерена добиться.

"Инспектор по делам несовершеннолетних говорил: давайте на примирение. Я не согласилась. Сказала, пусть дело идет в суд. Конечно, я не хочу его сажать, но хочу, чтобы он понял, что так делать нельзя, деньги мне их не нужны", - сказала мама пострадавшей.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что сотрудники Енбекшиказахской районной полиции начали расследование по факту избиения 17-летней местной жительницы.

"Телесные повреждения девушке причинил ее 17-летний знакомый. Родители обоих подростков обратились в полицию с заявлением. Окончательное процессуальное решение по инциденту несовершеннолетних будет принято по результатам назначенных экспертиз", - проинформировали в ведомстве.

В настоящее время девушка продолжает находиться в больнице.

Популярное

Все
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Поборы в школах Карагандинской области продолжаются, несмотря на предупреждения Антикора
Эксперты высказались о новых поручениях Токаева по реформированию научной сферы
Под счастливым шаныраком
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Женский взгляд на новые реформы в Казахстане
Череда долгостроев может стать хронической болезнью Петропавловска
Гены, память и искусство
ООН сменила международное название Турции
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Как беззаботное детство трансформируется в баззащитное
Грани развития Алматы
В Кызылорде дворники будут ездить в городских автобусах бесплатно
О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук
Работать днем и ночью
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
Почему задерживается сдача парка "Желтоксан" после ремонта в Алматы
Железное вдохновение
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Происшествия
Лесной пожар локализовали в Семее
Происшествия
Около 3,5 млн тенге украла у родственницы 18-летняя талдыко…
Происшествия
Сын похитил у отца накопленные на протез деньги в Кокшетау
Происшествия
Борьба с лесным пожаром продолжается в Семее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]