"По пути подсел в машину": парень избил и проломил череп 17-летней алматинке

Случай произошел в городе Есик Алматинской области. Мама 17-летней пострадавшей обратилась в полицию, чтобы наказать виновного, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Экспресс К.

В настоящее время девушка находится в больнице с переломом черепа.

По словам Сании Амировой, её дочь была в гостях у подруги. Около девяти часов вечера подруга и ее старший брат повезли девушку домой. По пути к ним в машину подсели двое парней, спустя время началась словесная перепалка. Женщина рассказывает, что один из парней пригрозил ее дочери, что если она не закроет рот, то он ее ударит.

"Бил её кулаками по голове, по лицу, пинал ногами. В этот момент дверь открылась, и она выпала из машины на ходу. Никто не пытался их разнять. Когда она выпала из машины, то сразу позвонила мне", - рассказала Сания Амирова.

Мама девушки добавила, что дочь поймала такси и поехала к бабушке, позже женщина отвезла ее в больницу.

"Там же вызвали полицию, и я написала заявление. На следующий день я повезла дочку в город, чтобы пройти независимую экспертизу. Ей было все хуже, вызвала "скорую", и ее увезли в больницу снова. На следующий день я к ней приехала, а врач лечащий сказал мне, что у нее перелом черепа", — говорит Сания.

Каким образом могла образоваться трещина на черепе, Сания не знает. То ли от ударов кулаками, то ли от падения из машины.

Женщина говорит, что лишать виновного свободы ей не хотелось бы, но наказания для него она намерена добиться.

"Инспектор по делам несовершеннолетних говорил: давайте на примирение. Я не согласилась. Сказала, пусть дело идет в суд. Конечно, я не хочу его сажать, но хочу, чтобы он понял, что так делать нельзя, деньги мне их не нужны", - сказала мама пострадавшей.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что сотрудники Енбекшиказахской районной полиции начали расследование по факту избиения 17-летней местной жительницы.

"Телесные повреждения девушке причинил ее 17-летний знакомый. Родители обоих подростков обратились в полицию с заявлением. Окончательное процессуальное решение по инциденту несовершеннолетних будет принято по результатам назначенных экспертиз", - проинформировали в ведомстве.

В настоящее время девушка продолжает находиться в больнице.