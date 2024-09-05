По три миллиона тенге могут получить талантливые казахстанцы

В этом году введено новое направление – «Волонтерство». О правилах участия в конкурсе в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров. Своими мнениями о проекте поделились гранто­обладатели 2022-го и 2023 годов Жандос Актаев и Арайлым Серикбай.

Меры, направленные на претворение в жизнь инициативы Главы государства по поддержке талантливых казахстанцев, родившихся и выросших в период Независимости, реализуются с 2021 года. Тогда, три года назад, победители грантов предложили разные идеи, большинство из них касались вопросов экологии и окружающей среды.

Аналогичные проекты были предложены и в 2023-м. Так, например, Арайлым Серикбай, биолог по образованию, на грантовые средства открыла Центр инновационных отечественных экопродуктов «EcoTagam с современными зелеными агротехнологиями» в Карагандинской области. Он нацелен не только на приобщение подрастающего поколения к науке, но и на пропаганду здорового питания.

У Жандоса Актаева проект связан с направлением медиа. Его идея QQ.kz (Құқық.kz) направлена на повышение правовой грамотности казахстанцев. По словам победителей прошлогодних конкурсов, «Тәуелсіздік ұрпақтары» – уникальный шанс для реализации мечты.

– Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» присуж­дается по шести направлениям: медиа, бизнес, культура, информационные технологии, наука и волонтерство. Волонтерство было внесено в общий список в этом году в рамках поддержки и популяризации этой деятельности. Претендовать на грант могут казах­станцы, чей возраст варьируется в пределах 14–35 лет (34 года включительно), – сказал Кайрат Камбаров.

Прием заявок осуществляется с 5 августа по 6 октября этого года. Планируется, что выдача грантов будет производиться до 2029 года.