Общество
Победа над коррупцией – критически важное условие для успеха в построении Нового Казахстана
Александр Вербинин

Играть по-честному

Победа над коррупцией является критически важным условием для успеха в построении Нового Казахстана.

Президент Казахстана продолжил серию встреч с представителями отечественного бизнеса для обсуждения вопросов, волнующих деловые круги.

Открывая встречу, Глава государства подтвердил свою твердую приверженность построению экономики, базирующейся на принципах честности и справедливости.

– Как Глава государства продолжу политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры для всех. Никакого перераспределения хлебных мест и должностей мы не допустим, – заявил Президент.

Этот важнейший сигнал был послан не только предпринимателям, но и представителям государственных органов, в том числе правоохранительных, участвовавших во встрече.

Не секрет, что в обществе существует огромный запрос на справедливость и равный подход со стороны государства ко всем участникам экономической деятельности. Именно на исправление существовавших перекосов направлена проводимая в настоящее время работа по демонополизации некоторых секторов экономики, наведение порядка на таможне и так далее.

Одним из важнейших тезисов, прозвучавших на прошедшей встрече, стали слова Главы государства о недопустимости коррупционных проявлений в работе госорганов. Как отметил Президент, «региональные власти, руководители территориальных правоохранительных подразделений срослись с бизнесменами и под видом поддержки бизнеса способствовали их не всегда легальной деятельности».

Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Арман Токтушаков считает, что озвученные вопросы действительно являются для нашего государства чрезвычайно важными и актуальными.

– В чем видится основной негативный эффект от коррупционных проявлений? Прежде всего коррупция снижает общую динамику социально-экономичес­кого развития страны и возможность привлечения иностранных инвестиций в важные экономические отрасли. Инвесторы резко теряют интерес к казах­станской экономике, когда сталкиваются с проявлениями коррупции в работе отечественных государственных органов, связанных с бизнесом, – отмечает экс­перт ИМЭП.

По его словам, коррупционный фактор разрушает изнутри политическую сис­тему и тормозит развитие государственных институтов. Это наряду с высокой степенью бюрократизированности государственного аппарата является серьезным вызовом для властей при реализации предстоящих конституционных и политических реформ.

Немаловажным является и то, что коррупция подрывает доверие населения к властям и крайне негативным образом влияет на имидж государства. Как отметил Президент на прошедшем совещании, негативная характеристика казахстанского бизнеса как коррупционного, теневого, базирующегося на административном ресурсе и кружащегося вокруг тендеров и бюджетных потоков, сильно вредит репутации нашего государства.

– Проявление коррупции является одним из возможных факторов для усиления протестных настроений в обществе. В этом контексте необходимо отметить, что системная коррупция, как и социально-экономический фактор, стали одними из триггеров трагических январских событий, – добавил аналитик.

В целом, несмотря на проводимую государством работу по противодействию коррупции, проб­лема остается достаточно острой. Об этом свидетельствуют и данные международных исследований.

К примеру, по данным Transparency International, по уровню восприятия населением коррупции в госсекторе Казахстан по итогам 2021 года занял 102-е место среди 180 стран мира, тогда как в 2020 году наша страна занимала 94-ю позицию. Указанное исследование строится на основе данных, которые получают в результате опросов среди экспертов и в деловых кругах.

Какие меры необходимо принять для того, чтобы на государственном уровне противодействовать коррупции? На прошедшем совещании Президент в чис­ле системных мер назвал следующие: обеспечить контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и следственных действий в отношении субъектов предпринимательства, направить усилия правоохранительных органов на раскрытие фактов мошенничества, отмывания средств, незаконного обналичивания, строительства финансовых пирамид.

– Представляется, что работа государства в этой сфере также должна основываться на следующих важных направлениях: внед­рение института общественного контроля, продвижение сервисной модели работы государственных органов, развитие международного сотрудничества по противодействию коррупции. Таким образом, антикоррупционная политика остается одним из приоритетных направлений для государства. Требуется активная работа властей в части эффективного противодействия коррупции как на центральном, так и региональном уровнях. Сегодня необходимо принятие решительных мер в этой сфере в соответствии с теми задачами, которые обозначил Глава государства во время встречи с представителями отечественного бизнеса, – заключил Арман Токтушаков.

Прозвучавшие тезисы приобретают особую актуальность в преддверии референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Ведь очевидно, что политическая модернизация не имеет смысла и шансов на успех, если бизнес будет продолжать сталкиваться с крышеванием, рейдерством и административным давлением. Нет сомнений, что только реальное искоренение обозначенных проблем может дать шанс на то, что Новый Казахстан станет действительностью, а не очередной красивой, но нереализованной идеей.

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