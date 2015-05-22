Победительницы конкурса "Батыр арулар" проходят курс выживания

Победительниц конкурса красоты среди женщин-военнослужащих "Батыр арулар" подвергнут испытаниям на выживание, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
После объявления имен
победительниц республиканского конкурса 12 красавиц тут же приступили к выполнению тренировочных заданий по боевой подготовке.
"До официального награждения финалистки продемонстрируют физическую подготовку, выполнив боевые приемы и упражнения в полевых условиях. Им предстоит доказать, что они находятся в постоянной боевой готовности, всегда успешно выполняют возложенные на них задачи. В настоящее время все победительницы проходят интенсивную боевую подготовку с "курсом выживания". К выполнению предложены такие боевые упражнения, как обкатка танком, прыжки с парашютом, стрельба", – сообщили в ведомстве.
Каждая подходит к подготовке очень серьезно. Так, одна из победительниц конкурса Мария Власова, в рамках тренировочных действий, совершила заплыв в полной боевой амуниции и на время проплыла определенную дистанцию. Задача для участницы была осложнена тем, что автомат и "берцы" находились на спине девушки.
Еще одна участница конкурса военнослужащая Ботагоз Мусаева оттачивает свою физическую форму на спортивной площадке. На днях она приняла участие в профессиональной игре сборной Астаны по волейболу.
Напомним, что по замыслу конкурса каждая победительница украсит страницы специализированного календаря на 2016 год. В ближайшее время их ждет преображение в руках профессиональных стилистов и фотосессия.