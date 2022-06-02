Общество
Поборы в школах Карагандинской области продолжаются, несмотря на предупреждения Антикора
Елена Ульянкина

Надо быть скромнее

Несмотря на предупреждения Антикоррупционной службы, поборы в школах Карагандинской области продолжаются.

Грядет пора школьных выпускных вечеров – самая затратная для большинства родителей. Ведь нужно не только купить своим повзрослевшим детям красивый наряд, но и сброситься на подарок школе и классному руководителю, на аренду кафе, на праздничный стол и тамаду. Выходит сумма как минимум с четырьмя нулями. Бюджет далеко не каж­дой семьи может ее осилить. Именно поэтому участились жалобы на школьные поборы в колл-центр Агентства РК по противодействию коррупции. Об этом шла речь на недавней встрече сотрудников проектного офиса «Сарыарқа – адалдық алаңы» с директорами карагандинских школ.

– В колл-центр Антикора поступают жалобы о сборах в размере 35–50 тысяч тенге на проведение выпускных вечеров, – отмечает руководитель проектного офиса Малика Кусенбаева. – Многие родители обращаются к нам анонимно. Это значит, что они против таких сборов. Ведь 50 тысяч тенге – это немаленькая сумма даже для празднования такого важного события, как выпускной.

Антикоррупционная служба получает жалобы и по другим фактам бытовой коррупции в образовании. Родители, к примеру, жалуются на сборы на ремонт школы и на подарки по случаю дней рож­дения педагогов и другие праздники. Их размер, по данным антикоррупционщиков, колеблется от 3 000 до 7 000 тенге. А учителя недовольны поборами, которые происходят в преддверие визитов вышестоящего руководства или комиссий. Их нужно «отблагодарить», чтобы создать благоприятное впечатление о школе. А затраты на эту самую «благодарность» отражаются на зарплатах педагогов.

– Мы еще раз предупреждаем, что сборы денег на ремонт, благоустройство, шторы, жалюзи, бумагу, канцелярские принадлежности и кулеры для воды строго запрещены, – говорит Малика Кусенбаева. – За поборы в школах директора и учителя могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности.

В Карагандинской области еще не было случаев, чтобы администрацию школы наказали за поборы. Директора, завучи и учителя знают о запрете на денежные сборы. Но выпускной – это праздник, который нельзя не отметить. Поэтому сбором средств обычно занимаются родительские комитеты. Законом это не запрещено. Однако иногда они, отмечают в проектом офисе «Сарыарқа – адалдық алаңы», перегибают палку. В этом случаи недовольные родители и звонят в Антикоррупционную службу. И она реа­гирует, даже на анонимные жалобы.

Антикоррупционщики связываются с управлением образования и передают им полученную от анонимов информацию. Чиновники проверяют ее и выдают школе предупреждение: если денежные сборы не прекратятся, то организаторов накажут. Так было в одной из школ Караганды, где родители одиннадцатиклассников задумали отпраздновать выпускной в ресторане с катанием на лимузине. Нашлись противники такой роскоши, которые пожаловались в Антикоррупционную службу. В результате от пышного выпускного пришлось отказаться.

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