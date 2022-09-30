Колонка обозревателей
Побудьте на чужом месте
Елена Левкович

Минувшие выходные были просто каким-то подарком астанчанам перед наступившими холодами. Сейчас на улицу нос не хочется высовывать – зябко, мокро и противно, а в воскресенье детей домой было не загнать. Да не только детей: парки, скверы, уже припорошенные ароматной осенней листвой были заполнены людьми.

Мы тоже вышли погулять – напитаться солнышком. С мужем устроились на лавочке, а детей, разрешив им остаться босиком, отпустили побегать к фонтану. Детей там собралось – уйма. Все босиком, и так было правильнее: ребятня лезла в канал, протекающий по скверу, крутила там водяные мельницы, так что все равно промочили бы ноги.

Среди многочисленных людей, гуляющих в сквере, взгляд зацепился за две семьи. Одна – мама и ангельски прелестный малыш. Босиком, в одних штанишках и даже без маечки, ребенок бегал по плиткам, пытался погладить голубей, хлопая в ладошки от восторга, когда из-под земли били фонтанчики воды. Мама мальчика умиротворенно бродила рядом, присматривая за сынишкой, который был готов и качели облизать, и из своей бутылочки напоить греющуюся на солнце кошку, и усесться в фонтан. Мальчик абсолютно не капризничал, мама тоже была спокойна, и они оба навевали какое-то благоденствие в сочетании с такой роскошной погодой.
Вторая семья – мама и два мальчишки – расположились неподалеку от меня, и я слышала каждое слово. Детишки тоже разулись, мама села на лавочку – наблюдать. Но делать это молча и спокойно она не смогла.

– Отойди! Отойди, я сказала! – голос у женщины был раздраженным до предела, когда она окриком отгоняла младшего от фонтана.

– Я же тебя просила так не бросать! – мама с силой дернула ребенка за руку, которой он разбрасывал хлеб голубям. – Бросай возле скамейки, или ты совсем дурак?

Мне стало обидно за детей – им погулять охота, побаловаться, а тут крики и указания сплошные. При том что мальчишки выглядели совсем не хулиганистыми – дети как дети. И сразу стало стыдно: я вспомнила, как сама когда-то ругалась (громко!) на своих детей на улице.

Декрет у меня затянулся надолго – целых 4 года я была в буквальном смысле привязана к дому. Бытовой замкнутый круг, из которого вы­рваться очень сложно. То, что есть еще и такое состояние, как послеродовая депрессия, тогда мало кто знал и воспринимал всерьез. Меня сия чаша минула, но «накрыла» депрессия декретная. Порой желания что-то делать не было вовсе, а прогулки сразу с двумя детьми и вовсе доводили меня до готовности спрятаться от всего мира. Муж составить компанию мог только по выходным, так что погулять я, задерганная своими малышами уже с утра, отправлялась в крайне эмоцио­нальном, мягко говоря, состоянии. И когда оба мальчишки начинали куролесить (они у меня очень бойкие и непоседливые парни, поверьте), держать себя в руках было очень непросто. Я, конечно, не билась в иступлении и не голосила на весь парк, но тон становился все злее и злее, глаза все больше и больше (тот самые мамский взгляд, не сулящий ничего хорошего). И, было дело, ловила на себе возмущенные взгляды женщин, чьи кроткие дети тихонечко играли возле них, а не как мои – галопом неслись по улице к дороге или моментально вскарабкивались на какую-нибудь верхотуру. А как-то мне даже сделала замечание старушка: «Девушка, ну нельзя же все время что-то запрещать детям, ну пусть пробуют и учатся». Со старушкой была согласна в глубине душе, где-то очень глубоко, но вымотанные нервы делали свое гадкое дело – я продолжала рычать.

Поэтому на женщину я еще раз посмот­рела уже другим взглядом. Дети – чис­тенькие, ухоженные, хорошая коляска, приличная одежка, к маме льнут. Так и чего мне ее осуждать? Иногда надо просто вспомнить себя или поставить себя же на чужое место.

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