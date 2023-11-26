Почему историки ругают фильм Ридли Скотта "Наполеон"

Новый фильм знаменитого британского режиссера Ридли Скотта вызвал ожесточенные споры еще до того, как он вышел на экраны, передает Kazpravda.kz

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Наибольшие возражения против работы маститого кинодеятеля (известного в числе прочего по таким работам, как "Чужой", "Бегущий по лезвию" и "Гладиатор") вызвали исторические неточности. А также тот факт, что в одном из интервью Скотт сравнил Наполеона с Александром Македонским, Сталиным и Гитлером, передает Русская служба ВВС.

Начнем с того, что в глазах многих французов англичанин Ридли Скотт оказался виновен не столько в том, как он изобразил французского императора на экране, сколько в том, что он вообще отважился взяться за их национального героя.

В качестве наиболее наглядного примера можно сравнить две публикации в английской и французской версиях американского мужского журнала GQ.

"Подлинная история Наполеона, — пишет Джек Кинг, автор английской статьи, — это всего лишь эпическая канва, по которой можно выткать самый впечатляющий фейерверк, который вам доводилось когда бы то ни было наблюдать. Прежде всего этот фильм предоставляет нам шанс увидеть множество больших, зрелищных сражений… Речь идет не о том, что фильм сознательно отвергает историческую реальность, а в том, что нашему вниманию предоставляется развлекательное зрелище высочайшего уровня, … а не пыльная биография".

"Сам Скотт по-настоящему Наполеона не понимает, — заочно возражает ему автор французской статьи Адам Санчес. — Он слишком занят, расписывая хронологию событий. Ридли Скотт уже пообещал, что скоро будет доступна полная версия продолжительностью более четырех с половиной часов [на стриминговой платформе Apple TV, которая финансировала съемки — ред.] Можно с уверенностью сказать, что и она не сможет залатать дыры в этом проекте, который, хотя и выглядит как кинематографическое событие, является всего лишь очередным эпизодом в медленном загнивании творческой карьеры создателя "Бегущего по лезвию".

Санчес, однако, на этой убийственной характеристике не останавливается.

Он упрекает Скотта еще и в том, что французские солдаты при осаде Тулона (1793 год) кричат "Vive La France! " (Да здравствует Франция!) с американским акцентом, а также в том, что режиссер "дошел до того, что заставил Тахара Рахима (франко-алжирского актера, сыгравшего роль Поля де Барраса) говорить на языке Шекспира".

Не будем излишне концентрировать внимание на том, что Хоакин Феникс (в роли Наполеона) точно так же говорил по-английски, когда играл римского императора Коммода в фильме Скотта "Гладиатор". Насколько мне известно, ни французских, ни каких либо других критиков, это не смущало.

Французский историк Патрис Ганиффи, автор монументального исторического труда "Бонапарт", также осудил англоговорящего императора и его слишком вездесущую первую жену Жозефину. В интервью журналу Le Point он сказал, что что фильм является "очень антифранцузским и очень пробританским переписыванием истории".

"Доказательством того, что этот фильм снят англичанином, является то, что самые успешные эпизоды в нем — это битва при Ватерлоо и месть Веллингтона", — заявил Ганиффи.

В битве при Ватерлоо (18 июня 1815 года) войска коалиции семи стран окончательно разгромили армии Наполеона. Значительную часть союзнических войск составляли объединенные силы Соединенного Королевства, Нидерландов, королевства Ганновер, герцогства Брауншвейг, и герцогства Нассау, которыми командовал герцог Веллингтон. Их так и называли армией Веллингтона.