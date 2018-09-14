Почему казахстанцы не могут дозвониться в 102, ответил глава МВД

Жалобы от граждан на плохую работу службы 102, действительно, поступают. В МВД изучают проблему. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Калмухамбет Касымов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Действительно, к нам поступают жалобы от граждан о том, что они не могут дозвониться до операторов 102. Мы изучали проблему и выявили несколько причин. Первая связана с деятельностью сотовых операторов. К примеру, "Алтел" при наборе 102 автоматически включает автоответчик, который длится 30 секунд, и только после этого соединяет. Такие операторы, как "Теле2" и KCell почему-то перебрасывали звонок на 112 в ЧС, а потом уже на 102. По этому поводу мы провели в августе совещание с руководителями сотовых операторов, они признали эти недочеты, в настоящее время они все эти недостатки уже убрали. Сейчас наши абоненты со всех сотовых операторов могут дозвониться в течение шести секунд", – сказал Касымов журналистам.
Второй причиной плохой работы службы он назвал само МВД.
"Мы проанализировали всю статистику, за 8 месяцев к нам поступило 3 миллиона 200 тысяч звонков, а у нас работает всего 220 операторов в круглосуточном режиме. Естественно, нагрузка большая, по сути дела они просто физически не справлялись. В Алматы всего 24 оператора, в Астане - 26, сейчас увеличиваем их численность, перевели на 12-часовой рабочий день, чтобы они могли отрабатывать более результативно", – сказал он.
Глава МВД отметил, что из всех 3,2 млн звонков работы полиции касалось лишь 40%.
"Остальные не касались работы полиции, а именно вопросы ЖКХ, водоснабжения, услуги дорог и так далее. Понятно, что оператор должен на эти вопросы отвечать, тратить время. Например, в Алматы мы выявили такой факт, что один гражданин 3000 раз позвонил нашим операторам, все время жаловался на свои жилищные вопросы. Поэтому, имеются еще моменты, по которым предстоит работать", – заключил министр.