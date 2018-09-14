Почему казахстанцы не могут дозвониться в 102, ответил глава МВД

Общество
1320
Инга Селезнева
Жалобы от граждан на плохую работу службы 102, действительно, поступают. В МВД изучают проблему. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Калмухамбет Касымов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Действительно, к нам поступают жалобы от граждан о том, что они не могут дозвониться до операторов 102. Мы изучали проблему и выявили несколько причин. Первая связана с деятельностью сотовых операторов. К примеру, "Алтел" при наборе 102 автоматически включает автоответчик, который длится 30 секунд, и только после этого соединяет. Такие операторы, как "Теле2" и KCell почему-то перебрасывали звонок на 112 в ЧС, а потом уже на 102. По этому поводу мы провели в августе совещание с руководителями сотовых операторов, они признали эти недочеты, в настоящее время они все эти недостатки уже убрали. Сейчас наши абоненты со всех сотовых операторов могут дозвониться в течение шести секунд", – сказал Касымов журналистам. 

Второй причиной плохой работы службы он назвал само МВД.

"Мы проанализировали всю статистику, за 8 месяцев к нам поступило 3 миллиона 200 тысяч звонков, а у нас работает всего 220 операторов в круглосуточном режиме. Естественно, нагрузка большая, по сути дела они просто физически не справлялись. В Алматы всего 24 оператора, в Астане - 26, сейчас увеличиваем их численность, перевели на 12-часовой рабочий день, чтобы они могли отрабатывать более результативно", – сказал он. 

Глава МВД отметил, что из всех 3,2 млн звонков работы полиции касалось лишь 40%.

"Остальные не касались работы полиции, а именно вопросы ЖКХ, водоснабжения, услуги дорог и так далее. Понятно, что оператор должен на эти вопросы отвечать, тратить время. Например, в Алматы мы выявили такой факт, что один гражданин 3000 раз позвонил нашим операторам, все время жаловался на свои жилищные вопросы. Поэтому, имеются еще моменты, по которым предстоит работать", – заключил министр.

Популярное

Все
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Мусор-самозванец
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Клип на народный хит
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Полигон не приходит дважды
Креатив нынче в цене
Столичный забег
Открывшие свое сердце слову
Киноиндустрии требуется единство
Сочетать прокат и идеологию
Жертвы маркетинга
Средний бизнес: есть к чему стремиться
Выборы акимов - народ оценил новации
Услышать голос народа
Коллеги из Китая – в «Қазақ газеттері»
Только раз присягают солдаты
Дорогие наши дороги
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования проведут в РК
Лидер прежний – «Ордабасы»
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
В такой тесноте и заразиться недолго
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
И на сотом году – победитель!
Смаилов провел встречу с послом Китая в Казахстане
29 октября в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших
«Ата заңым – айбыным!»
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

ДЧС обратился к жителям и гостям Астаны
Как часто пользуются астанчане и алматинцы услугами инватак…
Руководителей "ПК Asar Baspana" заподозрили в организации ф…
Стая краснокнижных фламинго прилетела в Атырау (видео)

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]