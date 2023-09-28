Почему ослаб тенге, объяснил Сулейменов

Глава Нацбанка отметил, что обменный курс тенге будет оставаться плавающим

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Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов назвал причины ослабления курса тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ.

Тимур Сулейменов встретился с глобальными инвесторами. В ходе беседы глава регулятора акцентировал внимание участников на текущей экономической ситуации, основных направлениях проводимой денежно-кредитной политики и предстоящих вызовах.

Отвечая на вопрос о причинах ослабления курса тенге в последние 2 недели, председатель Нацбанка отметил сочетание нескольких факторов в моменте:

– глобальное укрепление доллара США (к корзине валют развитых стран индекс доллара США вырос за сентябрь на 2,5%);

– возросший сезонный спрос со стороны импортеров;

– принятое решение по снижению базовой ставки и приостановление правительством действия нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора.

По словам Сулейменова, всё это в совокупности привело к краткосрочному ослаблению курса тенге. Он отметил, что с точки зрения фундаментальных факторов возросшая цена на нефть и общее состояние платежного баланса будут оказывать стабилизирующий эффект и поддержку тенге.

Он подчеркнул, что НБ остается приверженным своему основному мандату по обеспечению ценовой стабильности.

«Основной целью Национального банка являются смягчение проинфляционного давления и стабилизация инфляции вблизи среднесрочного целевого показателя в 5%. Все усилия будут направлены на достижение этой цели. При этом обменный курс тенге будет оставаться плавающим, что позволит экономике быстрее адаптироваться к изменениям», – обозначил глава Нацбанка.

По информации Сулейменова, при ритмичном замедлении фактической инфляции плавное снижение базовой ставки продолжится.

«Денежно-кредитная политика по-прежнему будет основываться на прозрачности, последовательности, понятности и предсказуемости. Банк будет отслеживать траекторию схождения годовой инфляции к таргету, чтобы своевременно реагировать на возможные отклонения», – говорится в сообщении.