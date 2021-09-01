Почему случайные взрывы в Казахстане стали происходить все чаще – аналитика

Трагедия в Жамбылской области потрясла всю страну. Но теперь, спустя время, возникли вопросы, и главный из них – почему такие события в Казахстане стали происходить все чаще?
В сложившейся ситуации можно говорить о нескольких версиях причин случившегося. Это может быть как результатом деятельности иностранных спецслужб, террористических или экстремистских организаций, так и действиями, предпринимаемыми для сокрытия хищения товаров, хранящихся на складе. С другой стороны, это может быть отсутствие надлежащего уровня работ по предотвращению пожаров и взрывов на военном складе или умышленное действие, совершенное лицом (лицами), работающим на военном складе, против своего руководителя (руководителей), или же, как вариант, нарушение правил безопасности на военном складе, проведение запрещенных работ или другие обстоятельства, связанные с халатностью работников склада и работающих там людей.
По официальной информации, рассматриваемый военный склад является инженерно-саперным складом, который был построен в 70-х годах прошлого века, где хранились снаряды, инструменты, необходимые для инженерно-саперных работ, а также снаряды, пережившие взрывы в Арысе, и около 500 тонн тротила. Пожар начался в 18 часов 45 минут вечера, его пытались потушить пожарные на том же военном складе, а через какое-то время туда прибыли пожарные областного департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудники полиции и скорой помощи, военный прокурор и его водитель. В это время и начались взрывы. В результате погибли люди, нанесен ущерб многим сооружениям. В областном центре был создан специальный штаб, начаты работы по ликвидации последствий взрыва.
На основании данных фактов, исходя из опыта, накопленного мною за более чем тридцатилетнюю деятельность в области национальной безопасности, при расследовании подобных чрезвычайных ситуаций, я думаю, можно сделать следующие выводы. Чрезвычайная ситуация, возникшая на военном складе, вызвана безответственностью должностных лиц, пренебрежением ими элементарных правил безопасности. Туда привезли снаряды, которые 2 года назад пережили взрыв в Арысе, а здесь их стали хранить вблизи складов, где находилось 500 тонн тротила!
К сожалению, до сих пор неизвестно, что взорвалось, а что осталось на складе. В связи с этим необходимо тщательно исследовать все склады с соблюдением мер безопасности и применением современной бронированной и специальной техники.
А между тем снаряды, прибывшие из Арыса, должны были вывезти на специальный полигон, обезвредить и уничтожить. Об этом дважды говорилось во время визита Президента страны Касым-Жомарта Токаева в Арыс. И потому возникает вопрос: почему это очень ответственное задание Главы государства не было выполнено? Почему на складах в Жамбылской области хранились очень старые и подверженные взрыву снаряды, которые, кстати, в настоящее время не пригодны для каких-либо военных нужд? Их изготовили еще во время Афганской войны и привезли после окончания военной кампании советских войск в 1989 году в Арысский арсенал вместе с тротилом, представляющим собой особо опасную взрывчатку. Кто принял такое решение и для чего?
Думаю, на это есть только один ответ. Кто-то из военного начальства, пренебрегая указанием Главы государства, приказал оставшиеся целыми снаряды после взрыва в Арысе доставить на специальный инженерно-саперный военный склад в Жамбылскую область. Вероятно, для того, чтобы в последующем разбирать эти снаряды на его составляющие: отделить от них медь, свинец и взрывчатые вещества для последующей продажи.
Такую работу, в большинстве случаев, выполняют безработные, которые не обладают специальными знаниями и навыками, но рады любым подработкам. Такие люди, как правило, не соблюдают меры безопасности и нормы трудового законодательства, именно их работа нередко приводит к ЧС. Ранее такие факты уже были установлены при расследовании нескольких взрывов, произошедших в Арысе и Отаре.
Но ведь военный склад – это не пустырь, он охраняется военными. Туда посторонним никак не попасть. По существующим правилам, такие склады должны быть обеспечены специальным оборудованием, которое немедленно сигнализирует о пожарах и мгновенно их тушит. Кроме того, на таких складах должна быть специальная пожарная часть.
По официальным данным, пожар на военном складе в Жамбылской области произошел в 18 часов 45 минут на одном из инженерных складов. Но в 18.00 часов, по действующим правилам, все работы должны были быть приостановлены, склады осмотрены ответственными лицами, затем закрыты и опечатаны.
На мой взгляд, возникший пожар не смогли своевременно потушить в связи с неисправностью или отсутствием на складе необходимых огнетушительных систем. Произошел взрыв, и огонь перешел на другие склады, где также случилось несколько взрывов. Прибывшие пожарные, сотрудники гражданской обороны, полиции и работники скорой помощи не были осведомлены о том, что на складе хранятся взрывоопасные снаряды, вследствие чего военный прокурор Южного военного округа и ряд сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области погибли, ранены или бесследно пропали.
По факту пожара и взрыва уже начались следственные действия. Но не думаю, что теперь возможно определить действительную причину пожара и взрывов. Ведь на месте ЧП не осталось никаких следов. Думается, что все командование и другие должностные лица воинской части пойдут под суд.
Но всем известно, что военнослужащие и сотрудники приравненных к военнослужащим структур подчиняются приказу командира и действуют в соответствии с уставом. И это нужно учитывать. По моему мнению, невинные люди страдать не должны.
Подводя итог сказанному, для недопущения подобных чрезвычайных происшествий в будущем предлагаю следующее. Во-первых, необходимо усилить ответственность лиц, которые следят за своевременным и качественным исполнением поручений Главы государства, подготавливают для него информацию о результатах их выполнения. Эти должностные лица должны своими глазами увидеть и проверить исполнение поручений Главы государства, данных госорганам и руководителям регионов, убедиться в полноте и качестве исполнения. К слову, этот вопрос четко прописан в функциях государственных органов.
Во-вторых, нужно срочно перепроверить все военные склады страны. К этой работе необходимо привлечь депутатов Парламента РК и знающих, честных и добросовестных специалистов из силовых государственных органов, включить их в состав специально созданной комиссии, подотчетной Главе государства. Я уже озвучивал такое предложение со страниц газет после взрыва в Арысе. Но, как выяснилось, военные склады проверяли потом сами сотрудники Министерства обороны и сами же принимали по ним решения. Каковы результаты таких проверок, мы видим на примере взрывов в Жамбылской области.
Не менее важно также опубликовать данные о том, сколько снарядов и взрывчатых веществ, хранящихся в Арысском военном арсенале, обезврежено, сколько уничтожено и сколько вывезено на другие военные склады. А еще следует прекратить работу бизнес-структур, занимающихся утилизацией и разборкой снарядов на всех воинских складах, принять соответствующее решение на государственном уровне о целесообразности продолжения такой работы в дальнейшем и привлечения к этой работе бизнес-структур.
И, наконец, последнее – при наступлении событий, схожих с чрезвычайными ситуациями, произошедшими на военном складе в Жамбылской области, в будущем не следует привлекать местные подразделения департаментов по чрезвычайным ситуациям, полиции и скорой помощи. Для этого при воинских складах необходимо создать специальные воинские подразделения, сотрудники которых должны владеть информацией о том, какие взрывчатые вещества имеются на каждом складе, как их обезвредить. Эти подразделения должны быть оснащены современной бронированной техникой, роботами и другими инструментами и оборудованием. Тушением пожаров и предотвращением взрывов должны заниматься только они. В противном случае и в будущем может возникнуть ЧП с массовой гибелью сотрудников ДЧС и других силовых органов.
Ранее сообщалось
, что в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19.00 часов произошло возгорание возле одного из складов.
В результате пожара произошли мощные взрывы. Жителей близлежащих сел эвакуировали
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Глава государства посмертно наградил
государственными наградами Республики Казахстан военных и спасателей, погибших при исполнении служебных обязанностей в Жамбылской области.
По факту взрывов в Жамбылской области МВД ведет расследование
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