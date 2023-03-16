Почему в Казахстане решили публиковать информацию о лицах, получающих иностранное финансирование

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, прокомментировал новость о том, что Комитет госдоходов будет публиковать информацию о лицах, получающих иностранное финансирование, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Глава Минфина напомнил, что данные законодательные меры уже реализовываются.

«Если не ошибаюсь, с 2016 года. То есть все неправительственные организации, которые получают финансирование из-за рубежа, должны предоставлять отчеты в органы госдоходов. Тут никаких новшеств нет. Может быть, вносятся какие-то точечные изменения, может быть, редакционного характера, открываются новые структуры. А так в концепции ничего не поменялось. Как реализовывалось, так и реализуется», – сказал он.

Журналисты, в свою очередь, попросили уточнить, подпадают ли под правила физические лица – блогеры, независимые журналисты, общественные деятели, которые получают гонорары из иностранных источников, а также спросили, почему реестр будет публичным.

«Насколько я знаю, здесь речь идет только о юрлицах, неправительственных организациях», – ответил министр, добавив, что, «возможно, это связано с вводимым общим декларированием».

Также журналисты попросили министра уточнить, направлено ли это решение на ужесточение правил деятельности независимых инфлюенсеров в Казахстане.

«Никаких установок, тем более со стороны органов госдоходов, приниматься не будет», – заверил Жамаубаев.