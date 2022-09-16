Наши главные ориентиры

Серик Сейдуманов, генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения КН МН и ВО РК

VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий – яркое и знаковое событие для Казахстана и мирового сообщест­ва, которое фиксирует факт состоятельнос­ти созидательных инициатив руководства нашей страны и определяет новый уровень для генерации новых масштабных организационно-политических задач и целей для служителей традиционного культа, представителей научно-экспертного сообщества и государственного аппарата.

Исчерпывает ли религиозная духовность потребность в духовности вообще? Почему важен не только межрелигиозный, но и межкультурный диалог, в том чис­ле диалог верующих и неверую­щих? Для верующих и атеистов, для активистов граж­данского общества, чиновников и простых граждан ответы на вопросы будут разными – у каждого свои горизонты, координаты, возможности. При этом все будут выбирать между ценностями и антиценностями, определять приоритеты, исходя из представлений о добре и зле, истине и лжи, гуманности и насилии, личной ответственности в зависимости от меры, по которой мы определяем свою совесть.

Представляется, что VII Съезд лидеров мировых религий, проводимый в Казахстане, не только международное имиджевое мероприятие, а важная рабочая встреча, по итогам которой будут выработаны долгосрочные «дорожные карты» и меры международного сотрудничества, направленные на решение накопившихся мировых проблем современности.

Религиозные изменения имеют как видимые, так и неочевидные проявления. Использование религии и ее антиподов (квазирелигий) противоречиво, подчас непредсказуемо и имеет не только позитивные, но и негативные влия­ния и последствия, особенно в тех ситуа­циях, когда религия становится орудием полити­ческого воздейст­вия. Некоторые служители альтернативных течений открыто возвели свою миссионерскую деятельность в ранг индустрии, приносящей личную выгоду узкому кругу псевдорелигиозных лидеров новой формации.

Поэтому знать и понимать со­временный политический процесс вне и помимо возможностей религии как социального института, как культурной традиции, как инструмента политического влияния, как системы ценностей необходимо и в региональном, и в глобальном измерении.

Как это возможно? Различными путями и разнообразными средствами, в том числе через диалог религиозных лидеров, который интересен всем: ве­рующим и неверующим, теологам и ученым, политикам и народам.

С трибуны VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Президент ­Казахстана уверенно заявил о том, что ­консолидация усилий и диалог духовных лидеров могут в итоге показать человечеству выход из современной конфронтации.

Мировое сообщество находится в длительном ожидании содержательных диалогов, ­обсуждений и дискуссий религиозных лидеров по многим ­проблемам, в том числе по таким, как возможности религий, усилия как религиозных лидеров, так и верующих людей содейст­вовать миру и процветанию, стабильности и благополучию. Именно эти задачи и будут решены по итогам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Содействовать миру и процветанию

Елена Бурова, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МН и ВО РК

В различных казахстанских СМИ, в социальных сетях немало не совпадающих оценок государственной политики Казахстана, в том числе в отношении ее религиозного вектора и проводимого в эти дни форума. Межрелигиозный и межкультурный диалог необходим всегда, а особенно в периоды региональных и потенциальных глобальных конфликтов. Сегодня как никогда мы переосмысливаем взаимосвязанность и цельность нашего совместного бытия, все чаще задаемся вопросом о том, в чем смысл индивидуальной жизни в конкретных реалиях.

Представляется, что VII Съезд лидеров мировых религий, организованный и проводимый в Казахстане, не только международное имиджевое мероприятие, но и важный ориентир для сверки общих ценностей и синхронизации совместных возможностей для сохранения глобального мира.

Изучение структуры ценностей, разделяемых казахстанцами, показало, что более 60% респондентов предпочитают проживать, проводить свободное время и работать, учиться в многоконфессиональной среде. Каждый пятый предпочел бы проживать, проводить свободное время и работать среди людей только своей веры. В таких жизненных сферах, как распорядок и образ жизни, хобби, общение, общественная активность, быт, питание, большинство казахстанцев придерживаются многонациональных (они соизмеряются с уникальными казахстанскими) традиций и норм. Каждый четвертый респондент следует в указанных сферах жизнедеятельности традициям и нормам своего этноса. Предпочитают европейские традиции и нормы в быту и стиле жизни 18,4%, в питании – 17,7%, в досуге – 14,7%, в образе и распорядке жизни – 10–11% респондентов.

Важнейшая роль диалога

Арман Токтушаков, эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП)

В чем заключается особенность и уникальность нынешнего форума?

Во-первых, это высокий уровень и широкая представленность участников. Особо необходимо отметить участие Папы Римского Франциска и Верховного имама университета «Аль-Азхар» Ахмеда ат-Тайеба. Папа Римский Франциск является первым главой Римско-католической церкви, принявшим участие в съезде. Общее количество участников является самым большим за всю историю проведения мероприятия: форум собрал свыше 100 делегаций из более чем 50 стран мира.

Во-вторых, съезд проходит в условиях сложной геополити­ческой ситуации, и этот фактор в значительной степени предопре­делил высокий интерес мирового сообщества к казахстанскому форуму.

И третий важный момент – это проведение съезда на фоне нарастающей проблемы стирания традиционных ценностей и навязывания суррогатных и искусственных идеалов, а также агрессивного распространения культуры потребления. В связи с этим важно отметить, что во время нынешнего съезда обсуж­дается роль религий в укреп­лении духовных и моральных ценностей в современном мире. С этой точки зрения форум может играть позитивную роль в укреплении правильной (как светской общечеловеческой, так и традиционной религиозной) системы ценностей в обществе и у молодежи.