Почему ВОЗ все ещё не признала QazVac, объяснили в Минздраве

Почему Всемирная организация здравоохранения все еще не признала казахстанскую вакцину против коронавируса QazVaс, объяснила вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Вице-министр отметила, что это достаточно сложный и длительный процесс – у ВОЗ очень жесткие требования.

"Составлена Дорожная карта по данному вопросы. Эксперты ВОЗ приезжали, если я не ошибаюсь весной, и дали свои рекомендации, так скажем, они давали рекомендации по первому этапу. И весной они приезжали, чтобы посмотреть их исполнение, тогда же они дали дополнительные рекомендации. Осенью планируется следующий визит экспертов ВОЗ, для того чтобы оценить готовность нашего производства для признания Всемирной организацией здравоохранения вакцины QazVac. Эта работа постоянно проводится", – дополнила спикер.

По ее словам, при признании вакцины учитывается ряд требований, начиная от ее разработки, производства, до момента выпуска и отправки в регионы.

"Есть требования по производству вакцин – это стандарт GMP, это наличие завода. Если вы помните, когда мы вошли в коронавирус и наши ученые разработали вакцину, у нас не было производственной площадки, чтобы эту вакцину производить в таких масштабах и чтобы эти площадки соответствовали требованиям ВОЗ. Соответственно, все эти процессы в течение годов нарабатывались: строился завод, закупалось и устанавливалось оборудование, проводилась валидация этого оборудования, рассматривались все документы", – заключила Есмагамбетова.