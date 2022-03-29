Заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов объяснил, почему всем казахстанцам разрешили прививаться вакциной Pfizer – ранее эта вакцина была доступна лишь некоторым категориям граждан, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Вы знаете, что изначально были многочисленные просьбы, по этому вопросу (расширения доступа – прим. автора) мы шли поэтапно. Во-первых, это была специальная группа лиц, которые имели для этого возможность. Это были будущие и кормящие матери, дети до 18 лет, а также круг людей, который выезжает по зарубежным поездкам. Мы разрешение давали. Кроме этого, мы давали разрешение в последующем поэтапно прививаться тем, кому 60 лет, затем – за 50 лет", – пояснил Тугжанов.

Позже, по его словам, власти пришли к решению предоставить возможность привиться данной вакциной всем казахстанцам.

"Сегодня мы все возможности посчитали… Мы решили дать возможность нашим гражданам, учитывая многочисленные просьбы, принять дополнительно Pfizer для сохранения в последующем коллективного иммунитета. Срок годности с учетом последней поставки – до августа, июль включительно", – резюмировал спикер.

Фото: open.online