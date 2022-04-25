Почему заявители на субсидирование аренды жилья получают отказы, объяснили в Отбасы банке

Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Идырысов разъяснил программу по субсидированию арендной ставки жилья нуждающимся, передает корреспондент передает Kazpravda.kz.

Все нормативно-правовые акты приняты, разработаны правила предоставления данных субсидий.

«На сегодня насчитывается более 600 тыс. очередников, которые ждут получения государственного жилья. Из них 215 тыс. – многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 групп, дети-сироты, семьи с детьми-инвалидами. На сегодняшний день именно в рамках данной платформы предусматривается предоставление субсидий по этим 4 категориям. Из них предполагается субсидий 70 тыс. граждан, у которых доход ниже прожиточного минимума. Эта цифра определена посредством базы данных Министерства труда и соцзащиты населения за последние 6 месяцев из доходов населения», – сообщил Алмаз Идырысов.

Принцип адресной помощи основан, по его словам, на солидарной ответственности граждан – 50% будет покрываться за счет государственных субсидий, 50% будет выплачивать сам арендодатель.

Выплачивать субсидии по аренде жилья Отбасы банк будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды и графика платежей. Договор можно будет расторгнуть раньше срока и заключить договор с новым арендодателем. Тогда процесс заявки на портале otbasybank.kz запускается снова.

При этом арендовать жилье у близких родственников, бывших супругов и у родственников супругов запрещается. Под запретом и пересдача этого жилья.

«На сегодня все средства из бюджета – это 50 млрд тенге – предусмотрены. То есть 40 млрд тенге – это из республиканского бюджета, 10 – из местных бюджетов. В целях реализации механизма разработаны правила, Отбасы банком сформирована и разработана цифровая платформа для определения и обеспечения выплат.

Отбасы банк как оператор будет проверять очередников по критериям нуждаемости в жилье, наличия доходов посредством интеграции со всеми базами данных госорганов – министерства цифрового развития, труда и соцзащиты, образования, юстиции, комитета госдоходов и другие. Подать заявку можно будет с помощью электронной цифровой подписи, далее – автоматическая проверка и выдача результатов. Платформа уже принимает заявки в тестовом режиме, с 20 апреля дан старт. С мая уже начнется субсидирование арендной ставки жилья», – заявила он.

В свою очередь глава Отбасы банк Ляззат Ибрагимова сообщила, что система полностью автоматизирована и полностью исключает человеческий фактор.

«Ни один из сотрудников банка не может принимать решения, потому что решения все на уровне кода программирования, берут данные из государственных баз данных… 947 получили отказы, но они больше связаны с техническими моментами портала. Когда с портала 1414 идет специальный код, если этот телефон находится либо у ребенка, либо у другого члена семьи, и человек не успевает в течение 15 минут, которые мы предоставили, ввести этот SMS-код, заявка аннулируется. Поэтому прежде чем подать заявку, нужно проверить свой телефон в государственной базе данных, он должен совпадать с номером, с которого вы сейчас подаете свое заявление.

Есть еще две причины – у 52 клиентов задолженность по налоговым отчислениям и у 46 клиентов были выставлены платежные поручения. Это означает, что у него есть какая-то задолженность в других банках, соответственно, он не может пользоваться деньгами, которые приходят на другой счет. Это проблему мы решаем сейчас законодательно», – пояснила глава Отбасы банка.

В целом отмечается, что на 18 апреля 17 тыс. претендентов на субсидирование аренды получили SMS с приглашением подать заявку на участие.

Всем казахстанцам, которые проходят по условиям программы субсидирования арендной платы, стала доступна подача заявок на платформе otbasybank.kz

Четыре категории граждан, стоящих в очереди на жилье, могут претендовать на субсидирование арендной платы:

- инвалиды 1 и 2 групп;

- семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями;

- дети-сироты

- многодетные семьи.

Главное условие получения субсидий таково: размер среднемесячного совокупного дохода семей, претендующих на субсидии по аренде, за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не должен превышать величину 1 прожиточного минимума (1 ПМ=36 018 тенге по состоянию на 1 января 2022 года).

Согласно данным Минтруда потенциальными получателями субсидий могут стать порядка 70 тыс. граждан. Из них: многодетные семьи – 51 тыс., дети-сироты – 2 тыс., инвалиды 1 и 2 групп – 10 тыс., семьи с детьми-инвалидами – 7 тыс.