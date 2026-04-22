Почти 10 лет расхищали бюджет бухгалтер с директором в Кызылординской области

В Кызылординской области раскрыта многолетняя схема хищения бюджетных средств, организованная сотрудниками госучреждения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

В суде установили, что бухгалтер сельского клуба совместно с директором учреждения на протяжении почти 10 лет систематически похищали бюджетные деньги, используя служебное положение.

Преступная схема заключалась в перечислении работникам учреждения завышенных сумм зарплаты с последующим изъятием этих средств под различными предлогами, в том числе ошибочное начисление и блокировка счета.

При этом большинство сотрудников не были осведомлены о противоправном характере действий руководства. Ими похищено 36 млн тенге, за что суд приговорил их к 7 годам лишения свободы.

«Суд применил к бухгалтеру п.п.1 п.3 ст.3 Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК» от 23 июня 2025 года и сократил наказание на 1/3 часть, определив к отбытию 4 года 8 месяцев. Однако, проверкой законности судебных актов было установлено, что акт об амнистии применен неправильно. По делам данной категории подлежит применению исключительно специальная норма п.5 ст.3 указанного закона. По протесту Генпрокуратуры Кассационный суд по уголовным делам изменил постановление апелляционной инстанции. Бухгалтеру увеличили срок наказания на 5 лет 7 месяцев лишения свободы», – проинформировали в главном надзорном органе страны.

