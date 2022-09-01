Почти 100 человек обманула мошенница в Алматинской области

Полицейские Алматинской области задержали мошенницу, которая обманула почти 100 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Как стало известно, 24-летняя жительница села Узынагаш убеждала людей брать для нее кредиты, покупать в рассрочку бытовую технику и золото. Взамен обещала денежное вознаграждение. Сельчане верили и влезали в долги. А после аферистка бесследно исчезала.

Следователи установили, что мошенница находила людей, оформляла на них кредиты через мобильные приложения банков. Также убеждала брать в рассрочку бытовую технику и золотые изделия. За помощь отдавала клиентам по 10% от общей суммы. Обещала гасить долги своевременно. Но платила по счетам женщина совсем недолго. После двух месяцев пропадала.

"На данный момент в общей сложности зафиксировано 97 обманутых. Сумма нанесенного им ущерба превышает 100 миллионов. После регистрации уголовного дела подозреваемая была объявлена в розыск за уклонение от преследования органов. В ходе оперативных мероприятий в Нур-Султане подозреваемую задержали, сейчас она под арестом", - сообщил заместитель начальника Жамбылского РОП по следственной работе Жаркын Есжанов.

Подозреваемая уже во всем созналась, ей грозит до семи лет ограничения или лишения свободы. Сейчас дознаватели выясняют, были ли у аферистки подельники.