Почти 100 полицейских попались на коррупции с начала года

В 80% случаев приговоры были вынесены по статье «Получение взятки»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе-июле суды признали виновными по коррупционным делам 95 сотрудников полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал DATA HUB

В 80% случаев приговоры были вынесены по статьям «Получение взятки» (47 человек) и «Мошенничество» (27 человек) УК РК.

Также 7 полицейских признали виновными в даче взятки, 5 – в посредничестве во взяточничестве, 4 – злоупотреблении полномочиями, 3 – бездействии по службе; 2 – превышении полномочий.

«Всего с начала года по коррупционным делам было осуждено 557 человек, включая полицейских. Из них к лишению свободы приговорили 182 (в 50% случаев на срок не более пяти лет), к штрафу – 247 (общая сумма 3,4 млрд тенге). Интересный момент: 56 осужденных, или 10% от общего числа, по приговору суда были освобождены от наказания», - говорится в публикации.

За семь месяцев обвиняемых в коррупции оправдывали лишь дважды. Причем в обоих случаях речь шла о полицейских.