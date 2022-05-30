Общество
Почти 100 тыс. казахстанских семей, получавших АСП, вышли из состояния бедности
Дастан Куттыбаев

Вывести из бедности

99 220 казахстанских семей, получавших АСП в 2020-м и 2021 годах, вышли из состояния бедности благодаря мерам государственной поддержки.

Напомним, что по поручению Главы государства в целях обеспечения прозрачности и объективности оказания АСП, а также мотивации к труду с 2020 года в Казахстане были внедрены новые подходы к адресной соцпомощи, которые предусматривают еже­квартальное ее назначение граж­данам, чей доход не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума. Это в среднем 10 270 тенге в месяц на каждого члена семьи.

Кроме того, детям из мало­обеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет предоставляется гарантированный соцпакет в виде наборов продуктов и бытовой химии – в среднем до 8 тыс. тенге на ребенка в месяц. При этом семьям, получающим АСП, оказываются меры содействия по выходу из сложной жизненной ситуации.

– Адресная социальная помощь – временная поддержка от государства. Ее цель – добиться выведения малообеспеченных семей из состояния бедности путем трудоустройства работоспособных членов, предоставления грантов гражданам, мотивированным на открытие собственного дела, поддержки предпринимательской инициативы, направления на курсы повышения квалификации, – отметил на брифинге в СЦК при Президенте РК директор департамента социальной помощи МТСЗН РК Аскар Ниязов.

Как проинформировал спикер, в 2021-м АСП получили 198,4 тыс. семей, или 990,5 тыс. человек, на общую сумму 65,6 млрд тенге, по состоянию на 1 мая этого года – 111,4 тыс. семей, или 571,1 тыс. человек на сумму 18,8 млрд тенге.

По статистике наибольшее количество получателей АСП по итогам 2021 года отмечается в Шымкенте, Туркестанской и Алматинской областях. Наименьшее – в СКО и Атырауской области.

Среди получателей АСП больше всего детей – 623,9 тыс. человек. Работающих граждан – 181,6 тыс. Лиц, ухаживающих за детьми, пожилыми людьми и лицами с инвалидностью – 101,4 тыс. человек.

– По состоянию на 1 мая 2022 года из 571,1 тысячи человек, получающих адресную соцпомощь, 363,1 тысячи – это дети до 18 лет. Согласно результатам анализа, 99% семей – получателей АСП имеют больше одного ребенка. Среди семей – получателей помощи число многодетных составляет 40,4%. Это на 2,5% выше показателя прошлого года, – отметил спикер.

Представитель МТСЗН подчеркнул, что в целях повышения благосостояния малообеспеченных семей на регулярной основе ведется работа по вовлечению всех трудоспособных получателей АСП в активные меры содействия занятости.

– В текущем году в стране предусмотрено оказание мер занятости для более чем 199,8 тысячи человек. Это трудоустройство на свободные вакантные места через электронную биржу труда, предоставление более 20 тысяч грантов для граждан, желающих открыть свое дело. Предусмотрены также 22 тысячи направлений на молодежную практику, 36 тысяч человек смогут пройти курсы повышения квалификации, – резюмировал Аскар Ниязов.

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