Почти 18% граждан, включенных в списки, проголосовали на референдуме по состоянию на 10:00

В Карагандинской области свои голоса отдали около трети избирателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЦИК республики
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10:00 часов 6 октября 2024 года бюллетени получили 17,79% от общего количества граждан, включенных в списки, говорится в сообщении.
В том числе:
1. по области Абай – 15,36 %
2. по Акмолинской области – 17,18 %
3. по Актюбинской области – 19,21 %
4. по Алматинской области – 16,31 %
5. по Атырауской области – 17,11 %
6. по Западно-Казахстанской области – 16,43 %
7. по Жамбылской области – 16,19 %
8. по области Жетiсу – 18,08 %
9. по Карагандинской области – 30,63 %
10. по Костанайской области – 16,90 %
11. по Кызылординской области – 20,91 %
12. по Мангистауской области – 16,45 %
13. по Павлодарской области – 14,04 %
14. по Северо-Казахстанской области – 15,83 %
15. по Туркестанский области – 18,56 %
16. по области Ұлытау – 17,40 %
17. по Восточно-Казахстанской области – 17,85%
18. по г. Астана – 24,08 %
19. по г. Алматы – 8,66 %
20. по г. Шымкент – 19,56 %
На 107 участках в местах временного пребывания граждан завершено голосование.
Следующая оперативная информация будет представлена в 12:05 часов.