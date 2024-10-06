Почти 18% граждан, включенных в списки, проголосовали на референдуме по состоянию на 10:00

Референдум
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В Карагандинской области свои голоса отдали около трети избирателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЦИК республики

Фото: СЦК

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10:00 часов 6 октября 2024 года бюллетени получили 17,79% от общего количества граждан, включенных в списки, говорится в сообщении.

В том числе:

1. по области Абай – 15,36 %

2. по Акмолинской области – 17,18 %

3. по Актюбинской области – 19,21 %

4. по Алматинской области – 16,31 %

5. по Атырауской области – 17,11 %

6. по Западно-Казахстанской области – 16,43 %

7. по Жамбылской области – 16,19 %

8. по области Жетiсу – 18,08 %

9. по Карагандинской области – 30,63 %

10. по Костанайской области – 16,90 %

11. по Кызылординской области – 20,91 %

12. по Мангистауской области – 16,45 %

13. по Павлодарской области – 14,04 %

14. по Северо-Казахстанской области – 15,83 %

15. по Туркестанский области – 18,56 %

16. по области Ұлытау – 17,40 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 17,85%

18. по г. Астана – 24,08 %

19. по г. Алматы – 8,66 %

20. по г. Шымкент – 19,56 %

На 107 участках в местах временного пребывания граждан завершено голосование.

Следующая оперативная информация будет представлена в 12:05 часов.

#ЦИК #статистика #голосование #АЭС #референдум

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