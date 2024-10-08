«На благо будущих поколений» –эксперт о преимуществах строительства АЭС в Казахстане

Мнения , Референдум
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Эрлан Батырбеков, генеральный директор Национального ядерного центра РК, профессор, доктор физико-математических наук

Генеральный директор Национального ядерного центра РК, профессор, доктор физико-математических наук Эрлан Батырбеков поразмышлял о перспективах атомной энергетики в нашей стране. 

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– Я, как человек, который посвятил ядерной науке всю свою жизнь, без преувеличения могу сказать, что результаты этого референдума как минимум на многие десятилетия вперед окажут колоссальное положительное влияние на развитие науки, энергетики, экономики и промышленности Казахстана.

Правда, нам предстоит еще много работы на всех этапах жизненного цикла проекта АЭС: от тщательного выбора поставщика технологий, основанном на детальном изучении всех технических и экономических аспектов, до вывода АЭС из эксплуатации.

Как уже озвучил наш Президент, одним из возможных решений этого вопроса является создание международного консорциума. Лучшие специалисты нашей страны будут заниматься данным вопросом. У нас для этого есть все необходимое: уникальная научно-техническая база и кадровый потенциал, которые будут полноценно задействованы в обеспечении энергетической независимости и всестороннего развития нашей страны.

Убежден, что народ нашей страны сделал правильный выбор в пользу процветающего и успешного Казахстана.

#наука #АЭС #референдум #Национальный ядерный центр РК

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