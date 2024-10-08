Референдум-2024: стали известны результаты независимого наблюдения с участием наблюдателей

Референдум
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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Общественный фонд «Ел дауысы» провел масш­табное независимое наблюдение, задействовав 970 наблюдателей и 37 координаторов на референдуме по строительству АЭС.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам руководителя фонда Аиды Джексеновой, высокую активность проявили наблюдатели в Актобе, Уральске, Караганде, Петропавловске, Астане, Павлодаре, Усть-Каменогорске и Семее.

– В этих городах был задейст­вован максимальный состав наблюдателей, что позволило нам тщательно фиксировать все происходящее на участках и минимизировать возможные нарушения, – отметила она.

К сожалению, отдельные нарушения все же фиксировались. Так, в Петропавловс­ке некоторые избиратели заполняли бюллетени в открытых зонах, что нарушает тайну голосования. В Павлодаре возник­ли проблемы с регист­рацией наблюдателей и их доступом на участки. Все проблемы были устранены.

– В целом референдум прошел прозрачно и честно. Я благодарна нашим наблюдателям за самоотверженную работу и надеюсь, что в будущем мы сможем сделать еще больше для развития гражданского общества и укрепления демократических стандартов в стране, – подытожила спикер.

#наблюдатели #АЭС #референдум

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