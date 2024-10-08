Референдум-2024: стали известны результаты независимого наблюдения с участием наблюдателей

Общественный фонд «Ел дауысы» провел масштабное независимое наблюдение, задействовав 970 наблюдателей и 37 координаторов на референдуме по строительству АЭС.
По словам руководителя фонда Аиды Джексеновой, высокую активность проявили наблюдатели в Актобе, Уральске, Караганде, Петропавловске, Астане, Павлодаре, Усть-Каменогорске и Семее.
– В этих городах был задействован максимальный состав наблюдателей, что позволило нам тщательно фиксировать все происходящее на участках и минимизировать возможные нарушения, – отметила она.
К сожалению, отдельные нарушения все же фиксировались. Так, в Петропавловске некоторые избиратели заполняли бюллетени в открытых зонах, что нарушает тайну голосования. В Павлодаре возникли проблемы с регистрацией наблюдателей и их доступом на участки. Все проблемы были устранены.
– В целом референдум прошел прозрачно и честно. Я благодарна нашим наблюдателям за самоотверженную работу и надеюсь, что в будущем мы сможем сделать еще больше для развития гражданского общества и укрепления демократических стандартов в стране, – подытожила спикер.