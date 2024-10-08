«Осознанное решение» – политолог о значимости итогов референдума

Мнения , Референдум
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Эдуард Полетаев, политолог, руководитель ОФ «Мир Евразии»

6 октября 2024 года, несомненно, войдет в историю Казахстана. Именно в этот день граждане страны сделали осознанный выбор в пользу устойчивого развития государства.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100001544868184

Причем этот выбор касается не только энергетического сектора, но и политической, экономической жизни страны на ближайшие десятилетия.

Вышеупомянутые результаты были бы недостижимы без мощной агитационной кампании со стороны государства. Создание Народного штаба, проведение встреч с жителями регионов, распространение информации в интернет-пространстве, на телевидении способствовали активности населения. Стоит отметить, что открытая позиция Главы государства за строительство АЭС также помогла достижению высоких цифр «за» .

Есть ощущение, что противники строительства почти перестали выдвигать свои аргументы. Не проводилась серьезная агитационная кампания с их стороны. Возможно, дело в том, что у них не было четкого плана действий, а только популистские лозунги и игра на страхе граждан.

Можно говорить о глубоком понимании гражданами важности перехода на новые источники энергии. Строи­тельство АЭС – это шаг в будущее, который со временем поможет обеспечить Казахстану энергетическую безопасность.

#итоги #АЭС #референдум #политолог

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