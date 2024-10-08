Итоги референдума: что решили казахстанцы по поводу АЭС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Общее число граждан Республики Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 миллионов 284 тысячи 487 человек.

По данным комиссии, число граждан, принявших участие в голосовании, составило 7 миллионов 820 тысяч 204 человека, или 63,66 % от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум составило 5 миллионов 561 тысяча 937 человек или 71,12 %.