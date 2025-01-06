Почти 20 кг марихуаны нашли в машине жителя Кызылординской области

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На трассе «Самара - Шымкент» М-32 сотрудники представительства МВД РК в городе Байконыр остановили автомашину Hyundai за превышение скоростного режима, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В ходе досмотра в багажнике автомобиля обнаружены и изъяты четыре больших полиэтиленовых пакета с растительным веществом.

По заключению экспертизы изъятое вещество оказалось «высушенной марихуаной» весом 19 кг 530 гр. Наркотики оценивались в размере 20 млн тенге.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Проводится расследование.