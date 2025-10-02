Почти 25% швейцарских ледников растаяли за 10 лет

Европа,Экология
Айман Аманжолова
Айман Аманжолова

Ученые предупреждают, что если не будут приняты меры, к концу века швейцарские ледники могут практически исчезнуть, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Как сообщает France24, измерения проводились на 20 референсных площадках, и их результаты были распространены на 1,4 тыс. ледников в швейцарских горах. Таяние льдов в 2025 году продолжает оставаться «колоссальным» и приближается к рекорду 2022 года, предупреждают в GLAMOS. Зима была малоснежной, а июнь и август — жаркими, в результате чего ледники потеряли 3% объема. Для сравнения, в 2022, 2023 и 2003 годах этот показатель был выше.

По данным исследования, с 2015 по 2025 год ледники уменьшились на 24%, в то время как в 1990–2000 годах этот показатель составлял лишь 10%. С 1970-х годов в Швейцарии исчезли 1,1 тыс. ледников, а за последние 25 лет их объем уменьшился на 30 куб. км, а площадь — на 30%, до 755 кв. км.

«Примерно последние 20 лет все ледники Швейцарии теряют лед, и скорость этой потери увеличивается», — сообщил руководитель GLAMOS Маттиас Хусс.

Ученые предупреждают, что если не будут приняты меры, к концу века швейцарские ледники могут практически исчезнуть. Хусс отметил, что остановить таяние невозможно, но его можно замедлить, однако для этого требуется глобальная координация действий.

«Если выбросы углекислого газа будут сведены к нулю в течение 30 лет <...> мы всё еще могли бы спасти около одной трети швейцарских ледников», — объяснил он.

Потеря ледников может привести не только к проблемам с водными ресурсами, но и дестабилизировать горные системы, добавил Хусс.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) — метеорологический орган ООН — в марте сообщила, что рекордные уровни высокой температуры в 2024 году ускорили таяние ледников и морского льда. Это привело к повышению уровня моря и приближению мира к ключевому порогу потепления. Уточняется, что на глобальное повышение температуры в прошлом году могли повлиять и другие факторы, включая изменения в солнечном цикле, мощное извержение вулкана и уменьшение количества охлаждающих аэрозолей.

#Швейцария #климат #ледники

