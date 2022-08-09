Почти 32 тыс. заявок по установлению инвалидности рассмотрело Минтруда в заочном формате

В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности с начала 2022 года рассмотрено порядка 31,9 тыс. заявок со всех регионов Казахстана. На данный момент к проекту подключены 599 медицинских организаций.

Посредством пилотного проекта в 2022 году планировалось довести охват заочным оказанием услуги по установлению инвалидности до 20%. На данный момент этот показатель составляет 22%.

Как сообщалось ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.

В целях исполнения данного поручения Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности во всех 20 регионах Казахстана в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ).

Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.

В целом, переход на заочное освидетельствование:

- устраняет административные и бюрократические барьеры;

- обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;

- дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;

- исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.