Почти 3,5 тыс. грузовых рейсов снега вывезли из Астаны за ночь

В связи с обильными осадками работа по очистке снега ведется посменно в круглосуточном режиме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Свыше 1600 единиц спецтехники и порядка 2500 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в дневную смену. За ночь с 9 на 10 января было вывезено порядка 50 тыс. кубометров снега, это 3444 грузовых рейсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Снег вывозится на специальные полигоны. В столице действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

С начала зимнего периода из столицы было вывезено 1 654 224 кубометров снега, что составляет порядка свыше 121 тыс. рейсов большегрузов, отметили в городской администрации.

По данным РГП «Казгидромет», в Астане 10 января облачно, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег), метель. Днем гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 1-3 мороза.