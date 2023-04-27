Почти 400 млн тенге за "дешевое госжилье" отдали мошенникам шымкентцы

В Шымкенте судят обвиняемых в мошенничестве, обманувших горожан на 395 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры мегаполиса.

Фото: Kazpravda.kz

Подозреваемые Г. и М. обманули 121 шымкентца на 395 млн тенге, обещая им квартиры от государства под низкие проценты.

Дело по пункту 2 части 4 уголовной статьи «Мошенничество» расследовал отдел полиции Аль-Фарабийского района. Прокуратура дала указание провести конкретные следственные действия, направленные на обеспечение полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела.

По результатам расследования виновные установлены и преданы суду. Им грозит до 10 лет лишения свободы.