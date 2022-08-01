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Общество
Почти 490 млн тенге вернут за отопление казахстанцам

Потребителям Казахстана вернут более 489 млн тенге за отопление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

На сегодня Комитет по регулированию естественных монополий и его территориальные подразделения завершили работу по всему Казахстану по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии.

Возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2022-2023 годов) либо за календарный год (до конца 2022 года), пояснили в КРЕМ. 

Как известно, в соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Таким образом, за прошедший отопительный период 2021-2022 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 489 950 250 тенге с учетом НДС:

- по Алматы – 40 935 520 тенге;

- по Нур-Султану – 1 755 990 тенге;

- по Шымкенту – 27 698 240 тенге;

- по Алматинской области – 9 284 560 тенге;

- по Акмолинской области – 20 338 930 тенге;

- по Атырауской области – 8 275 780 тенге;

- по Актюбинской области – 20 185 000 тенге;

- по Восточно-Казахстанской области – 186 251 070 тенге;

- по Жамбылской области – 16 585 480 тенге;

- по Западно-Казахстанской области – 786 580 тенге;

- по Карагандинской области – 81 306 480 тенге;

- по Костанайской области – 4 449 030 тенге;

- по Кызылординской области – 38 824 760 тенге;

- по Павлодарской области – 3 138 510 тенге;

- по Северо-Казахстанской области – 26 648 420 тенге;

- по Туркестанской области – 3 485 900 тенге.

При этом для потребителей Мангистауской области перерасчета не будет, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией произведена в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха, отметили в комитете.

По дополнительным вопросам можно обратиться:

- в ДКРЕМ по Алматы – 8(727) 2790609;

- в ДКРЕМ по Нур-Султану – 8(7172) 95-18-69;

- в ДКРЕМ по Шымкенту – 8(7252) 321507;

- в ДКРЕМ по Алматинской области – 8(728) 2242825;

- в ДКРЕМ по Акмолинской области – 8(7162) 504363;

- в ДКРЕМ по Атырауской области – 8(7122) 211038;

- в ДКРЕМ по Актюбинской области – 8(7132) 743065;

- в ДКРЕМ по Восточно-Казахстанской области – 8(7232) 614120;

- в ДКРЕМ по Жамбылской области – 8(7262) 431441;

- в ДКРЕМ по Западно-Казахстанской области – 8(7112) 240634;

- в ДКРЕМ по Карагандинской области – 8(7212) 413424;

- в ДКРЕМ по Костанайской области – 8(7142) 542876;

- в ДКРЕМ по Кызылординской области – 8(7242) 263798;

- в ДКРЕМ по Павлодарской области – 8(7182) 787105;

- в ДКРЕМ по Северо-Казахстанской области – 8(7152) 534230;

- в ДКРЕМ по Туркестанской области – 8(72533) 57551.

 

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